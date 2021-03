Regole zona rossa: cosa cambia/ Scuole, negozi, visite e spostamenti: tutti i divieti

Le regole per le Regioni in zona rossa cambiano con il Governo Draghi. Chi sperava in un orientamento “aperturista” resta deluso, ma l’arrivo della terza ondata impone nuove restrizioni. Infatti, rispetto alle regole dell’era Conte, quelle in arrivo con il nuovo decreto sono ancora più rigide. Le differenze riguardano in primis la scuola: tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, devono chiudere in zona rossa. Niente più lezioni in presenza, ciò vale anche per i Comuni in zona rossa per ordinanza locale, a prescindere dal colore della regione. Solo gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali possono continuare ad andare in classe. Per quanto riguarda le università, gli atenei devono stabilire quali attività formative indispensabili possono essere mantenute in presenza. Stesso discorso per esami e sessione di laurea.

Le visite ad amici e parenti sono proibite: non c’è più la deroga ad un solo spostamento una sola volta al giorno in massimo due persone verso un’altra abitazione. Vietate anche le visite in carcere e alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero, da svolgersi a distanza. Devono chiudere anche parrucchieri e barbieri, così come i centri estetici.

SPOSTAMENTI, REGOLE IN ZONA ROSSA

Le regole per la zona rossa stabiliscono che si può uscire di casa solo per andare a fare la spesa, buttare la spazzatura, correre o portare fuori il cane nei pressi della propria abitazione, raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Dunque, si può uscire dal Comune o dalla regione solo per motivi di lavoro, urgenza e salute. L’assistenza a persone anziane non autosufficienti, figli minori o attività di volontariato nell’ambito del Servizio civile nazionale, per l’addestramento di unità cinofile o assistenza agli animali restano tra le eccezioni. Anche gli atti notarili di compravendita sono tra motivi validi per gli spostamenti tra regioni. Se non vi sono ordinanze locali a vietarlo e si è nella seconda casa, si può rientrare anche fuori regione. Invece gli spostamenti verso le seconde case sono possibili solo per lavori urgenti. Quando ci si sposta in auto per necessità possono esserci persone non conviventi purché indossino tutti la mascherina, quindi il guidatore e due passeggeri al massimo per ogni fila di sedili posteriori. Non si può fare a meno dell’autocertificazione in zona rossa: è preferibile stamparla e compilarla.

REGOLE ZONA ROSSA: BAR, RISTORANTI E SPORT

In zona rossa bar, ristoranti e locali chiudono, ma sono sempre consentite le consegne a domicilio. Dalle 18 alle 22 è possibile l’asporto sia di piatti che di bibite da ristoranti, negozi al dettaglio di bevande ed enoteche, ma non da bar e attività simili senza cucina. I negozi sono chiusi, tranne quelli di prima necessità, quindi alimentari, farmacie, elettronica, ferramenta, edicole, profumerie, tabaccai e vivai. Ma la lista completa verrà resa nota insieme ai provvedimenti. Mercati e centri commerciali chiusi anche nei giorni feriali ma i negozi essenziali al loro interno possono restare aperti. Però a fare la spesa si deve andare uno alla volta per nucleo familiare. In zona rossa stop anche a tutti gli altri servizi alla persona tranne lavanderie, tintorie e pompe funebri. Palestre e piscine restano chiuse comunque, a prescindere dalla zona rossa. Ma è consentita la corsa o la biciclettata purché siano attività individuali, da svolgere nei pressi della propria abitazione e mantenendo due metri di distanza da chiunque. Se si finisce in un altro Comune nessun problema, purché lo spostamento sia funzionale all’attività sportiva e si ritorni nel Comune di partenza. Restano vietati gli sport di contatto, dal calcio al judo, a meno che non rientrino in competizioni sportive d’interesse nazionale. Vietata pure l’attività venatoria, mentre parchi e giardini cittadini restano aperti.



