Reinhold Messner e Diane Schumacher si sono sposati/ “Terze nozze, la vita va avanti”

“Mi sono sposato per la terza volta e molti si chiederanno perché.” Così ha esordito Reinhold Messner nel corso dell’intervista all’Ansa in cui ha annunciato di aver sposato Diane Shumacher. “La spiegazione è molto facile – ha allora chiarito -. La mia vita va avanti con grande creatività e voglia di vivere”. Il celebre alpinista 77enne e la sua compagna, 35 anni più giovane di lui, sono convolati dunque a nozze e ora hanno tanti progetti da realizzare insieme. Lui ha infatti dichiarato: “Nei prossimi anni, vorrei dire decenni, mi occuperò dell’eredità dell’alpinismo dalla fine dell’Ottocento ai tempi nostri e del rapporto tra uomo, natura e montagna. In questo ‘viaggio’ avrò al mio fianco una donna che fa cordata con me”, ha ammesso con gioia Messner.

Reinhold Messner e Diane Schumacher, dal primo incontro alle nozze

Reinhold Messner, solo qualche tempo fa, ha voluto raccontare il primo incontro con la sua ormai terza moglie Diane: “È stata una cosa molto romantica, sul ponte del Castello di Brunico, all’ingresso del mio museo”, aveva svelato Messner. Un incontro arrivato tre anni e mezzo fa, quando la lunga relazione con la sua seconda moglie era ormai conclusa. Al Corriere, Messner aveva inoltre chiarito com’è poi nata la decisione di convolare a nozze: “L’idea del matrimonio nasce dal fatto che siamo innamorati, che desideriamo stare insieme, dal senso di responsabilità. E poi ero stufo di presentarla come la mia amica, compagna… Adesso sarà ‘mia moglie’”, aveva concluso.

