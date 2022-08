Reinhold Messner sposa Diane Schumacher, di 36 anni più giovane/ Per lui è il terzo matrimonio: i dettagli

Reinhold Messner si sposa con Diane Schumacher: terzo matrimonio per l’alpinista

Reinhold Messner si sposa. Il celebre alpinista, esploratore e scrittore si prepara al suo terzo matrimonio che sarà con la tedesco-lussemburghese Diane Schumacher. Le nozze sono state confermate al giornale altoatesino Tageszeitung, come riporta Tgcom24, che svela inoltre i primi dettagli di queste nozze che, a quanto pare, non saranno in pompa magna.

Rita Forte: "Luciano Rispoli mio pigmalione"/ "Se era nervoso si grattava l'orecchio"

Si tratterà di un matrimonio molto intimo, “Un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo”, ha infatti spiegato l’alpinista, innamoratissimo della sua Diane. I due hanno ben 36 anni di differenza (lui ne ha 76, lei 40), un dettaglio che non sembra aver mai minato la loro relazione e che non li spaventa, neppure pensando al futuro.

Chiara Rabbi di Uomini e Donne e Zaniolo: flirt in corso?/ Spuntano like e indizi: Davide Donadei sbotta!

Reinhold Messner felice con Diane Schumacher: i primi dettagli sulle nozze

Reinhold Messner e Diane Schumacher si sposeranno nel paesino di Castelbello-Ciardes (in provincia di Bolzano), dove attualmente sono già affisse le partecipazioni in municipio. “Siamo molto felici altrimenti non ci sposeremo”, ha commentato l’alpinista. “Con lei avverto una grande curiosità per quello che sto facendo. Lei è la mia tavola armonica” ha raccontato.

Per Reinhold si tratta del terzo matrimonio. Prima di Diane è stato sposato con la giornalista tedesca Uschi Demeter e con Sabine Stehle, dalla quale ha avuto tre figli. Lui e Diani invece si sono conosciuti circa tre anni e mezzo fa sul ponte del Castello di Brunico. Lì è scoccata la scintilla che ancora oggi li tiene insieme e che presto li vedrà diventare marito e moglie.

Alessio Sarri, paralimpico di scherma/ "Mi allenano 2 normodotati, pretendono tanto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA