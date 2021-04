Relazione con minorenne, 3 anni di carcere al professore/ “La amavo alla follia”

E’ stato condannato a 3 anni di reclusione Lews Hobbs, ex prof 28enne inglese, colpevole di aver avuto una relazione con una minorenne, e accusato di 8 diversi capi d’imputazione di molestie sessuali. Il professore, originario dell’Uttoxeter nello Startfordshire, si è sempre dichiarato innocente, ma i giudici non gli hanno creduto, ritenendo la sua condotta punibile con la galera. Stando a quanto raccontato dallo stesso insegnante, all’epoca dei fatti lo stesso era un supplente, e avrebbe conosciuto la studentessa dopo averla vista piangere in un’aula della scuola: lei gli avrebbe quindi chiesto di aggiungerlo su Snapchat e da li sarebbe iniziata la frequentazione.

Stando a quanto sostenuto dal procuratore John Farmer, la ragazza “si era infatuata dell’accusato” e “Hobbs non ha fatto niente per evitare la relazione, che è continuata per circa 10-11 mesi”. Il giudice ha aggiunto che la coppia era solita incontrarsi nella macchina dell’insegnante ma anche in casa della giovane quando la mamma di lei era a lavoro. A scoprire i due, la sorella maggiore della studentessa: la minorenne sarebbe dovuta rimanere qualche giorno da sola perchè la mamma era impegnata con il lavoro, ma invece di recarsi appunto dalla sorella più grande era rimasta in casa da sola con l’insegnante.

PROF CONDANNATO A TRE ANNI DI CARCERE DOPO RELAZIONE CON MINORENNE: L’EPISODIO CHIAVE DELLA VICENDA

“Quando sua madre ha provato a chiamare la ragazza – ha aggiunto Farmer – che non rispondeva perché stava a letto con l’accusato, la donna ha avvertito la sorella, chiedendole di passare a casa per controllare che tutto fosse apposto. C’è stato un confronto piuttosto acceso quando la donna ha scoperto l’uomo nella camera da letto della sorellina. Quando le ha chiesto “cosa stai pensando di fare? Lui le ha risposto ‘non capiresti, siamo innamorati‘”. L’insegnante, una volta arrestato, ha confessato di essere profondamente innamorato della minorenne: “la amo alla follia, volevamo solo passare del tempo insieme, non si possono controllare i sentimenti e vogliamo restare insieme a lungo”. Peccato però che il sentimento non sia ricambiato: “Dal momento che è iniziata ad ora – ha ammesso l’alunna – i miei sentimenti sono completamente cambiati. Solo ora mi rendo conto che tutto ciò era sbagliato. Mi faceva sentire speciale, ma ora che sono più grande mi rendo contro che era una relazione molto inappropriata. Sono disgustata, ero una bambina e mi sento sfruttata da un adulto che avrebbe dovuto sapere che tutto ciò era sbagliato”. Hobbs non potrà più lavorare con i bambini per il resto della sua vita e sarà sottoposto ad un programma di 10 anni per la prevenzione di crimini sessuali.

