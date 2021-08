Relazione segreta, Rete 4/ Suspense e brivido ingredienti di questa pellicola

Relazione segreta va in onda oggi, 21 agosto 2021, su Rete 4 a partire dalle 16,55. Ci troviamo di fronte a un lungometraggio nel quale suspense e brivido sono gli ingredienti principali di questa pellicola diretta dal regista Andrew de Villiers, un cineasta poco prolifico, dedito soprattutto alle produzioni televisive americane e canadesi, conosciuto alle sue latitudini, meno in Italia, praticamente solamente ‘Relazione segreta’ ha avuto al giusta traduzione per il nostro pubblico.

Nel cast del film troviamo invece Julia Benson come splendida protagonista, un talento uscito dalle fucine del cinema canadese che, cresciuta anch’essa nelle produzioni per il piccolo schermo, è poi cresciuta lasciando tracce interessanti nella sua filmografia. Tra queste ricordiamo ‘Terapia d’amore (Il depresso innamorato)’, ‘Dead Rising: Watchtower’, esclusivamente per il mercato in DVD, ‘My Little Pony – Il film (My Little Pony – The Movie)’, dove presta la voce ad uno dei puledrini fatati.

Relazione segreta, la trama del film

E ora soffermiamoci sulla trama di Relazione segreta. Trevor Smith è un celebre programmatore di software per l’industria informatica, in ascesa professionale, sufficientemente benestante nonostante la giovane età, un omicidio abbastanza misterioso che fa ricadere i primi intensi sospetti soprattutto sulla sorella dell’avvocato Samantha Simms,

Brenda, con la quale il geek informatico sembra non avesse rapporti soddisfacenti nelle relazioni personali. Samantha Simms è un avvocato in carriera, in passato celebre pubblico ministero che ha deciso per una carriera lontana dalla sua Seattle, città nella quale ancora vive la sorella Brenda, ora indagata di omicidio.

L’avvocato decide per un ritorno nello stato di Washington per prendere le difese della sorella ed assisterla durante le fastidiose indagini, convinta che la sorella, per quanto non sia uno stinco di santo, non sia responsabile della morte di Trevor Smith. Samantha Simms si mette in gioco direttamente, si gioca ogni carta per scagionare la sorella e far sì che sia trovato e consegnato alla giustizia il vero colpevole. In questo gioco di ricerche, indagini, sospetti mal celati e intuiti umani e personali la sua propensione all’indagine pura la porterà sulle tracce del vero colpevole, scagionando quindi Brenda da ogni infamante accusa, riportando l’onore della sorella in ambiti di non colpevolezza.

