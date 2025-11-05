Esiste una relazione segreta tra le coppie di Ballando con le stelle 2025? Una segnalazione fa esplodere il gossip: ecco di chi si tratta

Scoppia il gossip a Ballando con le stelle 2025. Chi segue lo show di Milly Carlucci sa bene che, oltre al ballo, il programma è dominato da polemiche ma anche da indiscrezioni su flirt e possibili coppie. È così anche quest’anno: dietro le quinte ci sarebbe più di un flirt in corso secondo le ultime segnalazioni. A far discutere, in queste ore, è soprattutto un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, che scrive: “A quanto pare, tra un ballerino e una concorrente di Ballando con le stelle è scoppiato un feeling che va ben oltre la pista”.

L’esperta di gossip parla di una frequentazione segreta e di “un’intesa fortissima”, almeno stando a quello che avrebbero visto gli addetti ai lavori dietro le quinte. Ma chi sarebbero i due freschi innamorati di Ballando con le Stelle 2025?

L’indiscrezione parla chiaro: la coppia che si starebbe frequentando segretamente è quella di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Più di una persona avrebbe infatti beccato i due insieme fuori dal contesto di Ballando con le stelle 2025, ma è proprio Marzano ad aver condiviso la segnalazione di una utente che parla di forte affinità tra la conduttrice e il ballerino. “[…] da quando ha conosciuto Barbara la sua vita è cambiata. – si legge nella segnalazione – Dice che è una donna eccezionale, che gli dà sicurezza, che lo fa sentire protettivo nei suoi confronti… Insomma è come se fosse innamorato di lei, anche se ovviamente non può dirlo apertamente”, fa sapere l’utente. D’altronde, sono in tanti ad essersi già accorti della presenza di un legame speciale tra Barbara e Pasquale, e chissà che l’ufficialità di questa relazione non arrivi entro la fine di questa avventura.

