Rembrandt, ritrovati due ritratti inediti/ I due dipinti dimenticati per 200 anni

Sono stati ritrovati due rari ritratti di Rembrandt. Si tratta di due dipinti che anche i più grandi studiosi del maestro olandese avevano dimenticato e che, come sottolineato dall’Agi, sono stati rinvenuti dopo quasi duecento anni da un banditore britannico: valutando una serie di quadri di una collezione privata ha appunto scoperto i due Rembrandt. Secondo quanto scrive il quotidiano americano Washington Post: “I ritratti a olio di forma ovale, firmati e datati da Rembrandt van Rijn nel 1635, raffigurano una ricca coppia di anziani di Leida, nei Paesi Bassi”.

BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE/ La straordinaria stagione del Barocco

I due soggetti del ritratto sono Jan Willemsz van der Pluym e la moglie Jaapgen Carels, legati al pittore in quanto il loro figlio aveva sposato un cugino proprio di Rembrandt. A commentare il clamoroso ritrovamento Henry Pettifer, grandissimo esperto d’arte della casa d’aste Christie’s: “il genere del ritratto nel periodo tra il XIX e il XX secolo – le sue parole – era totalmente sconosciuto alla pratica pittorica di Rembrandt, ciò che rende a questo punto il ritrovamento straordinario”, tenendo conto anche che le due figure dimostrano “un’intimità e una dignità eccezionali”.

ROCCA BRIVIO/ "Le forme dell'acqua": un laboratorio di cultura fotografica

REMBRANDT, RITROVATI DUE RITRATTI INEDITI: HANNO DIMENSIONI CONTENUTE MA VALGONO UNA FORTUNA

Si tratta di due dipinti molto piccoli, di dimensioni 8 pollici per 6 e mezzo, e fino ad ora non era mai stato rinvenuto alcun Rembrandt così mignon. Secondo il Post sarebbero apparsi in pubblico “per l’ultima volta nel 1824”, anno in cui sarebbero stati ceduti agli antenati degli attuali proprietari, che stando alla casa d’aste Christie’s, “non erano affatto a conoscenza che si trattasse di dipinti originali firmati da Rembrandt di proprio pugno”.

Il ritrovamento è avvenuto di preciso durante la pandemia di covid, e una volta scoperti sono stati sottoposti all’analisi severa di Christie’s e degli esperti del Rijksmuseum di Amsterdam, che li ha poi ufficialmente certificati. A giugno saranno esposti a New York e Amsterdam dopo di che ritorneranno a Londra dove saranno messi all’asta: dovrebbero fruttare fra i 6,25 e i 10 milioni di dollari.

AL TEATRO OSCAR/ "Hiroshima mon amour", così i nostri corpi danno forma alla Storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA