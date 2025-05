Remember Monday è pronto a prendere parte all’Eurovision 2025 con il brano “What the hell just happened?”. A far parte del trio britannico, che parteciperà proprio in rappresentanza del loro Paese, sono le tre cantanti Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele: le tre giovani si sono conosciute al College, nella contea di Surrey, nel 2013, e hanno trovato fin da subito tanti punti in comune. Tutte e tre sono infatti appassionate di arte, musica e teatro: le tre giovani hanno però portato avanti prima varie esperienze singole per poi decidere di unirsi in una band nel 2018. Il loro nome, Remember Monday, nasce dal fatto che le lezioni di musica si tenessero sempre di lunedì: un omaggio, dunque, proprio ai tempi del college che ha permesso alle tre ragazze di conoscersi.

Chi è ADONXS con “Kiss Kiss Goodbye”, Repubblica Ceca/ "All'Eurovision 2025 con una canzone sull'amore"

Dopo aver fondato il loro trio, le tre giovani hanno deciso di prendere parte, nel 2019, a The Voice UK, esibendosi e conquistando i giudici. Le tre ragazze sono arrivate fino alla fase dei Knockouts, dove sono state poi eliminate. Nonostante ciò, la loro carriera era solo all’inizio. Le tre ragazze del gruppo Remember Monday hanno deciso infatti nel 2023 di abbandonare le rispettive carriere lavorative per dedicarsi solamente alla musica. Da quel momento hanno pubblicato due EP che hanno ottenuto un ottimo riscontro. Nel marzo del 2025 è arrivata la notizia della loro partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, con il brano “What the hell just happened?”.

Thomas Spitzer, chi è il marito di Hazel Brugger/ YouTuber e autore di podcast: insieme anche nel lavoro

Remember Monday in gara all’Eurovision 2025 con What the hell just happened? Un brano che parla di amicizia

Il brano del gruppo Remember Monday, “What the hell just happended?”, è stato scritto dalle tre, Holly, Charlotte e Lauren, in collaborazione con altri artisti. Il brano è autobiografico, come hanno spiegato loro: parla infatti di amicizia e di una notte fuori, e del disorientamento tipico del post-serata. Come hanno spiegato le tre cantanti, la canzone che porteranno all’Eurovision parla di esperienze condivise ma anche del supporto emotivo durante i momenti complicati. Insomma, uno spot per la loro amicizia.