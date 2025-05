Remember Monday con il brano “What The Hell Just Happened?” sono il gruppo musicale chiamato a rappresentare il Regno Unito in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la seconda semifinale le Remember Monday si sono esibite per la prima volta, ma non in gara visto che l’Inghilterra è uno dei paesi Big Five, ossia i 5 paesi ammessi di diritto alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono le Le Remember Monday? Si tratta di un trio country britannico formato da Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele che hanno deciso di partecipare all’Eurovision 2025 con il brano “What The Hell Just Happened?” in cui raccontano una serata goliardica tra amici. Un pezzo pop dal sound tipicamente British che proprio le tre cantanti hanno raccontato così: “è esattamente come ci sentiamo in questo momento! È tutto molto surreale; la nostra amicizia risale a così tanto tempo fa, e non avremmo mai immaginato di fare qualcosa del genere”.

Le Remember Monday, infatti, sono la prima girl band a rappresentare il Regno Unito in gara all’Eurovision 2025: “è un onore folle. Porteremo un sacco di divertimento, energia e speriamo di fare qualcosa che non avrete mai visto prima sul palco dell’Eurovision”.

Remember Monday del Regno Unito dividono il pubblico dell’Eurovision 2025

La performance delle Remember Monday con ”What The Hell Just Happened? ha diviso il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2025. Il brano è stato criticato sui social da alcuni utenti che hanno scritto: “non mi piacciono i musical, il problema è che questo è uno di quelli. Per quanto mi piacciano i versi un po’ rock, così come i ritornelli, semplicemente non è possibile. Le armonie hanno avuto meno successo che in Lettonia”. E ancora c’è chi ha sottolineato: “la canzone del Regno Unito è semplicemente strana e confusionaria. Troppe pause e cambi di ritmo. Pensi che sarà un pop europeo e poi si ferma. Non è adatta all’#Eurovision”.

Che dire: i social hanno bocciato le Remember Monday con ”What The Hell Just Happened?, ma è ancora tutto da decidere! Chissà che la girl band inglese non possa stravolgere e cambiare il gusto del pubblico dei social durante la finale!