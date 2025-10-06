Remo Girone, il triste retroscena sulla morte raccontato da Aldo Vitali - direttore Tv Sorrisi e Canzoni - a La Volta Buona.

A La Volta Buona, in un video celebrativo delle sue gesta, una frase è forse la migliore descrizione: ‘Uno sguardo da cattivo ma un animo da gentiluomo’, l’addio di Remo Girone scandisce un solco incredibile nel mondo del cinema e della tv. Iconico il suo ruolo ne ‘La Piovra’ ma nel complesso è la sua intera carriera ad essere un vero monumento per il mondo della recitazione. La notizia della sua morte è giunta lo scorso venerdì e oggi, nel salotto de La Volta Buona, spunta un triste retroscena a proposito della sua scomparsa.

Aldo Vitali, direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato un retroscena choc a proposito degli ultimi attimi di vita di Remo Girone: “La cosa triste è che è morto in casa da solo”, parole che destano lo sconforto degli ospiti a La Volta Buona. “Sua moglie, Victoria Zinny, che ha amato alla follia, era anche lei in un ospedale di Montecarlo per altri problemi”.

Aldo Vitali, direttore di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ a La Volta Buona: “Remo Girone? La sua morte scoperta dagli amici…”

Il racconto choc di Aldo Vitali – a La Volta Buona – sulla morte di Remo Girone entra anche nel merito dei motivi della scomparsa: “Si presume un infarto”. A rendersi conto del tragico destino dell’attore sarebbero stati gli amici, preoccupati per uno strano ritardo in vista di un appuntamento: “Non l’hanno visto arrivare e si sono insospettiti per poi scoprire che non c’era più…”. Il direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto il suo personale rammarico – assolutamente condivisibile – per il triste addio di Remo Girone: “E’ un po’ strano che passi così tanto tempo da quanto accaduto alla notizia, soprattutto per i tempi di oggi; una morte in solitudine…”.