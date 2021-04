Remo Ruffini e Federica Fontana stanno insieme?/ “Fuga d’amore in un luogo esotico”

Remo Ruffini e Federica Fontana paparazzati dal settimanale Chi. Il presidente del marchio Moncler e la nota showgirl e conduttrice sportiva sono stati beccati insieme, confermando le voci, già lanciate qualche giorno fa da Dagospia, di una storia d’amore. Un gossip che fa rumore perché entrambi sono già sposati e per anni si sono frequentati in coppia con i rispettivi partner, questo prima che la passione li travolgesse e li legasse. Lei spostata con Felice Rusconi, lui con Francesca Ruffini Stoppani, entrambe le coppie con figli. Di questa relazione, d’altronde, pare si vociferi ormai da mesi “nei salotti che contano”, in particolare i due “avrebbero perso la testa l’uno per l’altra, avrebbero lasciato le rispettive famiglie, lui si sarebbe rifugiato in un prestigioso hotel milanese dove soggiornerebbe anche lei.”, scrive Valerio Palmieri per Chi.

Remo Ruffini e Federica Fontana, la storia alla luce del sole?

La volontà iniziale di mantenere totale riserbo e tenersi lontani da occhi indiscreti – nata, chiaramente, soprattutto per preservare i figli delle due ormai ex coppie (quelli della Fontana, poi, sono ancora piccoli) – sembra però sia stata abbandonata. La prova sta proprio negli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini che immortalano Remo Ruffini e Federica Fontana insieme e alla luce del sole, mentre escono dall’aeroporto privato di Linate, di ritorno da un viaggio esotico. Una decisione che, dopo svariati mesi di segretezza, pare sia stata inevitabile per i due protagonisti di questa storia.

