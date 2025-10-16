La storia di Renad, la bambina di Gaza diventata famosa con le sue testimonianze e le "ricette" dalla Striscia: "La sera la mia mente torna lì"

Chi è Renad, la bambina palestinese sfuggita ai bombardamenti nella Striscia di Gaza

E’ diventata molto famosa sul web per via delle sue ricette in “stile Gaza”, ideate e preparate durante i drammatici bombardamenti sul tetto di casa. Oggi Renad, la bambina di Gaza, è al sicuro e vive a Maastricht con la sorella maggiore Nourhan e il fratello gemello Adam. I ricordi drammatici legati a quanto accaduto nel cuore della Striscia, non possono essere cancellati. Impossibile farlo, dopo aver convissuto a lungo con la paura e il terrore. Per “distrarsi” nelle lunghe giornate senza scuola e con i bombardamenti a pochi passi da casa, Renad aveva imparato a cucinare malgrado le risorse ridotte all’osso. Diventando molto popolare in rete.

Poi la fuga da Gaza in volo fino ad un aeroporto militare del Belgio ed un altro bus per Maastricht. E la pace ritrovata, senza il pericolo in agguato. “Sono andata via dalla distruzione. Non mi sveglio più con le bombe e questo è preziosissimo”, ha raccontato in una intervista a Vanity Fair.

Renad, la bambina di Gaza sopravvissuta: “Prima di addormentarmi la mia mente torna lì”

La normalità è un lusso che Renad non dà affatto scontato e oggi più che mai se lo tiene stretto, anche se il terrore vissuto a Gaza non potrà mai essere cancellato. La sicurezza ritrovata, dunque, è solo il primo passo per ritrovare anche la serenità, in futuro. “È stata la prima volta che salivo su un aereo. Non mi sembra vero che non dovesse bombardare nessuno”, ha detto invece Nourhan, il fratello tratto in salvo di Renad.

Così, sembra impossibile per la bambina di Gaza che gli aerei possano volare in cielo senza sganciare bombe. “E quando li sento prima di addormentarmi, la mia mente torna a Gaza”, ha ammesso Renad, ricordando ancora quelle lunghe giornate trascorse tra bombardamenti drammatici e terrore nella Striscia di Gaza.