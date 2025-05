Gianmarco Steri e il ricordo della zia morta Renata a Uomini e Donne: “Abbiamo vinto insieme”

Sta andando in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, l’ultimo capitolo del percorso del tronista che nelle ultime settimane ha concentrato la sua conoscenza su due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. In studio per l’importante occasione c’erano i suoi amici e la sua famiglia, i genitori e la sorella. A mancare tuttavia era la zia Renata, scomparsa poche settimane fa. Gianmarco Steri ha ricordato la zia morta Renata nella lettera che ha dedicato alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto con affetto.

Scendendo nel dettaglio, alla fine Gianmarco Steri ha ammesso commosso e con le lacrime agli occhi: “Non c’è unicità, tutti affrontiamo sofferenze e delusioni, non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente convinto e consapevole che senza amore non si vive.” Ed alla fine ha dedicato questa esperienza, ciò che gli ha lasciato e come lo ha cambiato in meglio ‘agli amici, alla mia famiglia, a zia Renata, abbiamo vinto insieme.’

Il 9 maggio scorso, esattamente un paio di giorni prima della registrazione della scelta, è morta la zia di Gianmarco Steri, Renata e per questo motivo non è difficile immaginare tutti il dolore che il giovane e la sua famiglia stanno provando in questi giorni ed hanno provato anche durante la scelta. Non si conoscono le cause della morte ma non è difficile ipotizzare che sia dovuta alla sua età. La zia di Gianmarco di Uomini e Donne, inoltre, era già apparsa in passato nel programma durante la conoscenza con Martina De Ioannon l’ha portata a conoscere la sua famiglia tra cui la zia che aveva colpito tutti per la sua dolcezza e simpatia.