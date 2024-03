Renata Couling, chi è la moglie di Mal/ Colpo di fulmine in un night sulle note di Furia

Chi è Renata Couling, la moglie di Mal

Renata Couling è la moglie di Mal e la donna che è al suo fianco da tantissimi anni. I due vivono una storia d’amore che dura da più di trent’anni, ma nonostante sia la donna che Mal ha scelto con cui costruire una famiglia, di lei si sa davvero poco. La coppia è sempre stata molto schiva e riservata dando ai figli Kevin e Karen una vita tranquilla e serena. In famiglia, a gestire quasi tutto, è sempre stata Renata che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, parlando della vita in famiglia e del ruolo di Mal in casa, ha detto:

“Poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro. Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità. Ci sono scontri generazionali”, le parole di Renata che, durante i periodi di assenza per lavoro del marito ha dovuto occuparsi di tutto.

Renata Couling e il primo incontro con Mal

Quello tra Renata Couling e Mal è un grande amore che dura da più di trent’anni, ma quando si sono incontrati per la prima volta? A raccontare tutto durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Italia sì nella puntata trasmessa il 5 novembre 2022.

“Ci siamo conosciuti quando stavo cantando in un night a Treviso, con i riflettori in faccia non vedevo il pubblico”, ha raccontato, “ad un certo punto sento qualcuno che mi chiede di cantare Furia, non volevo farla, non ne potevo più, ma lei continuava ed io non capivo chi fosse. Ad un certo punto, alla millesima richiesta ho detto ‘Vabbè, facciamola, ma tu viene sul palco e la fai con me‘, lei salì, la vidi e pensai ‘mamma mia, cos’è questa persona?!’”.











