Renata Couling, chi è la moglie di Mal: figli, età e carriera: “Insieme da 36 anni”

Nella puntata di oggi, 11 giugno 2025, de La volta buona ospiti saranno anche Mal e la moglie Renata Couling. I due concederanno una lunga chiacchierata a Caterina Balivo ma chi è Renata Couling, moglie di Mal? Sulla donna le informazioni sono poche, è noto che è nata a Novara nel 1971, ha dunque 54 anni. Renata e Mal stanno insieme da 32 anni ed hanno due figli Kevin Paul e Karen Art. A raccontare il loro primo incontro, avvenuto nel 1989 ci ha pensato la stessa Renata in un’intervista concessa qualche anno fa ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La moglie di Mal, Renata ha rivelato di essere da sempre una fan del cantante e che il loro primo incontro è stato durante un concerto. Lei aveva solo 18 anni mentre lui aveva circa 45 anni. Mal l’ha notata tra le prime file ed invitata a salire dal palco, in seguito lei gli ha lasciato il numero di telefono e lui il giorno l’ha richiamata. Da allora non sono si sono più lasciati, hanno avuto due figli e si sono sposati, dopo olre 30 anni di convivenza si sono sposati nel 2023.

Mal e la moglie Renata Couling: “Il segreto di un matrimonio longevo? Le discussioni”

Felici e raggianti Mal e la moglie Renata di recente sono stati ospiti a Verissimo ed hanno rivelato di essersi sposati in gran segreto l’anno prima, alla presenza di sole sette persone tra amici più stretti e familiari mentre i loro due figli Kevin Paul e Karen Art hanno fatto da testimoni. Perché hanno scelto di sposarsi dopo così tanto tempo? “L’abbiamo voluto fare anche per tutelarci e tutelare i nostri figli, visto che stiamo andando avanti con l’età” ha confessato in quell’occasione il cantante ottantenne mentre su qual è il segreto della loro lunga unione non ha dubbi: “Stiamo insieme da oltre 30 anni perché litighiamo e discutiamo sempre.”