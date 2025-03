La seconda parte della puntata di oggi de La Volta Buona è stata dedicata alle coppie note con una particolare differenza d’età tra le parti. A distinguersi per il loro racconto sono stati Mal e sua moglie Renata Couling e in particolare quest’ultima che senza filtri si è scagliata soprattutto contro chi si arroga il diritto di screditare il loro amore più che trentennale unicamente per la differenza anagrafica.

“Non è che mi è venuto a prendere all’asilo come qualcuno ha scritto; e anche a me hanno detto che lo faccio per la pensione. Prende 900 euro, che cosa faccio non posso nemmeno andare dal parrucchiere”. Inizia così Renata Couling, moglie di Mal, che rifila con ironia una sonora stoccata a chi mette in dubbio la veridicità dell’amore unicamente basandosi sulla differenza d’età, avvalorando il tutto con pretese e ambizioni di tipo economico: “E’ vero che abbiamo più di vent’anni di differenza ma stiamo insieme da 36 anni e abbiamo due figli”.

Renata Couling, la moglie di Mal a La Volta Buona: “Abbiamo costruito questa storia passo dopo passo…”

Sempre Renata Couling, moglie di Mal, ha poi spiegato le ragioni del matrimonio segreto e della volontà di celebrare quel sacro giorno unicamente con le persone più sentite, tra cui la mamma. “Matrimonio segreto? Sì, eravamo in 7. C’erano poche persone, in particolare ci tenevo a realizzare quello che era il desiderio di mia mamma”. Prende poi la parola il cantante che si lascia andare ad una dolce dichiarazione: “Lei è le mie orecchie, la mia voce, è tutto per me. Io ho un problema di acufene, a volte mi sfuggono le domande e lei mi aiuta in questo”. Ancora Renata Couling – moglie di Mal – ha invece aggiunto sulla genesi del loro amore: “Per lui è stato un colpo di fulmine, per me è cominciato tutto con calma, per gioco; all’inizio non volevo legami e figli”. Poi un’ultima stoccata ai detrattori: “E’ una cosa che ci siamo costruiti nel tempo e non permetto a nessuno di infangare la nostra storia”.