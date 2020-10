Renata Couling, moglie di Mal/ “Trent’anni insieme grazie a Furia”

Renata Couling, chi è la moglie di Mal?

Chi è la compagna di Mal? Lei è Renata Couling ed è ormai la compagna storica del famoso cantante che sta al suo fianco ormai da trentuno anni dopo un colpo di fulmine scattato quando lei aveva solo 18 anni. Il loro amore romantico e struggente è stato spesso raccontato in tv soprattutto perché lo stesso Mal ha spiegato che la moglie era una sua fan e che i due si sono conosciuti proprio durante uno dei concerti del cantante di ‘Furia il cavallo del west’. Questa sera Mal sarà tra le imitazioni di Tale e Quale Show e sicuramente non mancheranno le sorprese per i fan che lo amano e che hanno avuto modo di conoscere anche la dolce Renata Couling. Mal ha raccontato del loro primo incontro in una lunga intervista a C’è tempo per rivelando che era il lontano 1989 quando vide per la prima volta la moglie che urlava sotto al palco per ascoltare Furia. In quel momento l’ha chiamata sul palco e da allora non si sono più lasciati.

Renata Couling era una sua fan: “Trent’anni insieme grazie a Furia”, dal loro rapporto sono nati due figli

La cosa curiosa è che proprio quella canzone che gli ha permesso di conoscere Renata Couling, però, è il brano che più odia perché non gli ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo. Se la musica gli ha regalato qualche piccola delusione, in amore le cose sono andate diversamente perché lui e Renata hanno un matrimonio solido che nemmeno il gossip e le fan incontrate nei suoi tour, hanno rovinato. Dalla loro lunga storia d’amore sono nati due figli, Kevin e Karen. Proprio nella stessa trasmissione, parlando di loro, il cantante dei Primitives ha spiegato di averli sempre viziati, sempre pronto ad andargli incontro per fare qualsiasi cosa per loro.



