Renata Couling, moglie Mal/ “L’ho seguito e controllato per via delle ex…”

Renata Couling è una delle poche che ha avuto il coraggio di ammettere che essere la moglie di un artista del calibro di Mal non è stato facile. La gelosia può prendere il sopravvento ed è normale soprattutto quando il proprio compagno è in giro per tournèe infinite in balia di ex o di fan. La moglie di Mal Renata Couling ha avuto la forza e il coraggio di ammetterlo e proprio ospite in tv a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone ha ammesso che all’inizio è stato da questo punto di vista difficoltoso: “Sicuramente mi dava fastidio anche che dovesse sempre apparire o essere citata una ex, quindi ero gelosa. Poi ci sono fan e fan, alcune si presentavano sotto casa… Poi con la maturità è diverso”. Alla fine anche lei ha fatto i conti con tutto questo anche se Mal ha ammesso di essere geloso di natura anche se non lo fa vedere.

Mal, Paul Bradley Couling/ "L'incontro con Gianni Boncompagni cambiò tutto"

Renata Couling, moglie Mal, in preda alla gelosia: “L’ho seguito e controllato per via delle ex…”

A giocare un ruolo importante anche nella gelosia è proprio il fatto che tra i due ci siano venti anni di differenza di età visto che Renata Couling, di origine novarese, ha conosciuto il suo promesso sposo nel 1989 quando di anni ne aveva solo 18. Lui stesso ricorda che quel giorno questa ragazza continuava a chiedere il brano Furia fino a quando lui non l’ha invitata sul palco per farlo insieme. Subito dopo si sono scambiati i numeri e poi in Veneto si sono rivisti. A colpire Mal è stato proprio il carattere opposto al suo della moglie e il loro colpo di fulmine si è trasformato poi in un longevo matrimonio da cui sono nati due figli Kevin Paul e Karen Art.

LEGGI ANCHE:

Bobby Solo: “Giovani di Sanremo 2021 tutti preparati”/ Mal: “Ai nostri tempi...”MAL/ "Ho conosciuto i Beatles grazie a mio cugino: da lui ho preso il nome d'arte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA