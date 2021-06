Renata Del Turco, Francesco e Luca, moglie e figli Emilio Solfrizzi/ “Ancora insieme”

Chi è Renata Del Turco?

Renata Del Turco è la moglie dell’attore Emilio Solfrizzi. La loro storia d’amore è iniziata a Bari nel periodo degli studi e prosegue ancora oggi, lontano dai riflettori, a gonfie vele: “Sono innamorato pazzo di mia moglie Renata. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Ci siamo sposati nel 1994 e siamo ancora felicemente insieme”, ha confessato l’attore pugliese in un’intervista di qualche anno fa a Tv Sorrisi e Canzoni. E ha aggiunto: “Non è vero, come si dice comunemente, che il matrimonio è la tomba dell’amore, che con la fede al dito finisce tutto. Piuttosto, è l’inizio di un percorso comune che deve essere costruito giorno per giorno, mattone per mattone”. Con la moglie Renata, Emilio Solfrizzi ama trascorrere il suo tempo libero, soprattutto andando al mare o girando in motocicletta.

Claudia Marsicano, chi è?/ La giovane attrice con la mimica di Jim Carrey!

Renata Del Turco ed Emilio Solfrizzi: i due figli Francesco e Luca

Renata Del Turco ed Emilio Solfrizzi hanno due figli, Francesco e Luca. L’attore si considera un padre tradizionale: amico in certi momenti, ma anche un po’ severo e su certe regole non transige. Con i suoi figli, l’attore barese parla spesso di ambiente e politica. Suoi suoi profili social, Emilio Solfrizzi non pubblica quasi mai foto della sua famiglia. Sappiamo che la moglie Renata ha un lavoro che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo: è infatti responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico tecnologico Tecnopolis, che si trova in provincia di Bari. La moglie di Solfrizzi è apparsa al fianco del marito in occasione di alcuni red carpet della Festa del Cinema di Roma.. Nel 2014 marito e moglie sono stati paparazzati per le strade di Roma a bordo della loro moto.

LEGGI ANCHE:

Emilio Solfrizzi "Sono stato vittima di bullismo"/ "L’ho sconfitto con l’ironia"ELISA E MARGHERITA, FIGLIE PIER LUIGI BERSANI E DANIELA FERRARI/ "Ho perso tanto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA