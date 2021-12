Renata Del Turco, Francesco e Luca, moglie e figli Emilio Solfrizzi/ “Felici insieme”

Renata Del Turco, chi è la moglie di Emilio Solfrizzi?

Renata Del Turco è la moglie dell’attore Emilio Solfrizzi. La loro storia d’amore è iniziata a Bari nel periodo degli studi e prosegue ancora oggi, lontano dai riflettori, a gonfie vele: “Sono innamorato pazzo di mia moglie Renata. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Ci siamo sposati nel 1994 e siamo ancora felicemente insieme”, ha confessato l’attore pugliese in un’intervista di qualche anno fa a Tv Sorrisi e Canzoni. In una recente ospitata su Rai 1, nel salotto di Serena Bortone, l’attore ha svelato un retroscena sull’inizio della sua storia d’amore con la donna che gli ha rapito il cuore. “Mia moglie quando ci siamo conosciuti mi ha regalato delle rose. Io sono pugliese e in Puglia è l’uomo che deve portare i fiori e quindi riceverli da lei ha sovvertito il mondo”.

Giovanna Lorenzi, moglie Roby Facchinetti/ "Ha subito un’operazione importante"

Emilio Solfrizzi e Renata Del Turco: i due figli

Renata Del Turco ed Emilio Solfrizzi hanno due figli, Francesco e Luca. “Mi piace assecondare la famiglia e se le persone che amo sono felici sono felice anch’io. Se scelgo di andare alle Seychelles e poi mio figlio di annoia, è inutile andarci”, ha detto l’attore a “Oggi è un altro giorno”. Solfrizzi ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua famiglia. Renata è apparsa al fianco del marito in occasione di alcuni red carpet della Festa del Cinema di Roma, ma l’attore non pubblica foto di famiglia sui social. Dopo quasi 30 anni di matrimonio, Emilio Solfrizzi è ancora innamoratissimo della moglie Renata: “Non è vero, come si dice comunemente, che il matrimonio è la tomba dell’amore, che con la fede al dito finisce tutto. Piuttosto, è l’inizio di un percorso comune che deve essere costruito giorno per giorno, mattone per mattone”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.

LEGGI ANCHE:

Massimo Ciccozzi/ "Obbligo mascherina Ffp2 al chiuso potrebbe essere utile"Andrea Costa/ "No a obbligo tampone per vaccinati, altrimenti perdiamo credibilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA