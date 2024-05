Renata e Maurizio, Uomini e Donne/ “Ci sono stati dei baci”: poi la lite con Sabrina

Renata e Maurizio: la conoscenza a Uomini e Donne continua

Renata e Maurizio continuano senza intoppi la loro conoscenza. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 13 maggio 2024 caratterizzata dalla durissima lite tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Renata e Maurizio i quali, nonostante la differenza d’età, sono intenzionati a portare avanti la conoscenza trovandosi bene tra loro. “Se va bene a lui la differenza d’età”, commenta Renata che poi svela come ci siano stati anche diversi baci che la dama del trono over definisce “belli”. Un racconto che conquista Gianni Sperti e Tina Cipollari che non nascondono la propria simpatia nei confronti di Renata.

Ad intervenire, tuttavia, è Sabrina: “Se dici che vivendo in Australia hai cambiato mentalità perchè continui sempre ad attaccarmi per il semplice motivo che io bacio i cavalieri? Saranno forse cose mie?”, dice Sabrina.

Tra Sabrina e Renata, nello studio di Uomini e Donne, nasce un duro botta e risposta con la prima che fa notare a Renata che, almeno, lei i baci li riceve. “Mi vieni ad attaccare dicendo che io ho baciato tutto il parterre maschile…Saranno fatti miei? Almeno a me baciano…”, le parole di Sabrina che fanno letteralmente infuriare Gianni Sperti che interviene immediatamente per difendere Renata sottolineando, insieme a Tina Cipollari, di non credere affatto a Sabrina.

“Io non capisco una cosa…Una donna che dice ‘almeno a me baciano’…Ma ti rendi conto della cattiveria? Ti rendi conto? Cosa pensi? Di essere più bella di Renata? Conta solo quello nella vita? La bellezza poi se ne va…Conta solo la testa…E tu non ce l’hai…”, ha concluso Sperti.











