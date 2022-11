Renata Erika Szabo, ex compagna Marcell Jacobs/ Lei: “la felicità era sparita”

Renata Erika Szabo, le frecciate all’ex Marcell Jacobs

Renata Erika Szabo è l’ex compagna di Marcell Jacobs. Un grande amore quello tra i due suggellato anche dalla nascita del primo figlio Jeremy. Tra i due le cose sono finite molto male, visto che la separazione ha dato via ad un vero e proprio processo finito su tutte le più importanti pagine dei settimanali di gossip. La donna, infatti, in occasione di una intervista rilasciata al settimana Chi si è espressa nei confronti dell’ex compagno schiarando: “Jeremy ha sette anni e patisce l’assenza di suo padre”. Non solo, la donna ha aggiunto: “Jeremy ha compiuto 7 anni lo scorso 14 dicembre, ma non abbiamo ricevuto la telefonata del papà. Poteva mandare un vocale o un messaggio scritto perché Jeremy è capace di leggere. Invece, niente. Solo a Natale abbiamo ricevuto la telefonata della nonna paterna, che poi gli ha passato il papà che gli ha fatto gli auguri. Nostro figlio vede il suo cuginetto che aspetta il suo papà alla finestra e quando Jeremy sa che il papà deve arrivare, fa la stessa cosa. Peccato che poi Marcell, invece, non arrivi mai”.

L’amore tra Renata Erika Szabo e l’ex Marcell Jacobs

Eppure tra Renata Erika Szabo e Marcell Jacobs c’è stato un grande amore stando a quanto raccontato dalla ex compagna. “Con Marcell è stato un colpo di fulmine. Avevamo progetti, volevamo una nostra famiglia, una nostra casetta. Anche se avevamo solo 19 anni, eravamo pieni di entusiasmo: avevamo dei sogni insieme. A un anno dalla nascita di Jeremy, Marcell ha iniziato a viaggiare spesso per gli allenamenti, allora abbiamo pensato di spostarci a Gorizia” – ha detto la donna. A parlare della separazione dal campione e velocista è stata sempre la donna che ha detto : “ho lasciato Desenzano, la vicinanza con i miei, perché la mia vita erano loro: Marcello e Jeremy. A metà dicembre ci siamo trasferiti. A quel punto però ho cominciato a vedere Marcell cambiare: si allenava o due o quattro ore al giorno. Poi giocava con la PlayStation, speravo stesse più tempo con Jeremy, invece se gli chiedevo di stare un po’ con il figlio, sembrava infastidito”.

Qualcosa si è rotto all’improvviso come ha raccontato Renato Erika: “le cose sono iniziate a raffreddarsi. Ho subito tante cose fino a una notte in cui gli ho chiesto se voleva che ce ne andassimo. Lui rispose di sì, di punto in bianco. Ho passato giorni e notti terribili, ci stavo male: non capivo nulla, tranne che la felicità era sparita. Dopo dieci giorni ha cominciato a mandarmi una serie di messaggi papiro nei quali si scusava. Ci ho pensato su e alla fine ho capito che volevo passare il resto della mia vita con lui.

Ma non era il momento giusto, non ci siamo vissuti in un momento in cui eravamo fragili”.











