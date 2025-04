Prima di diventare papà di Anthony e Meghan, Marcell Jacobs ha avuto un altro figlio: lui si chiama Jeremy ed è nato dalla ex fidanzata Renata Erika Szabo. La modella, che vive a Desenzano del Garda insieme al figlio, non ha ottimi rapporti con il velocista e suo ex fidanzato: i due, infatti, non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi e oltretutto Marcell Jacobs non avrebbe avuto le adeguate attenzioni nei confronti del primo figlio, che vedrebbe molto raramente.

“Quando ci si lascia con la compagna, non si dovrebbe lasciare anche il figlio. Jeremy non c’entra niente: Marcell resterà sempre suo padre e lui ha bisogno del papà” ha raccontato diversi anni fa Renata Erika Szabo, l’ex fidanzata di Marcell Jacobs, affermando che il figlio ha molto sofferto in diverse occasioni, come quando tutta la famiglia è andata a Roma a prenderlo, tranne lui. I rapporti non sarebbero dunque dei migliori e anche Jacobs non si è mai esposto più di tanto nel parlare del suo primogenito: non ha nascosto, però, di non essere stato un buon padre.

Le cose tra Marcell Jacobs e la sua ex fidanzata Renata Erika Szabo non sono andate come entrambi avrebbero sperato per il bene di Jeremy. Il campione olimpico vede infatti poco il papà e tra la sua famiglia e quella composta dal bambino e dalla mamma, le cose non sono delle migliori. Qualche tempo fa Jacobs ha inaugurato il suo centro sportivo a Desenzano del Garda ed era presente anche Jeremy, il bambino di quasi 10 anni. La mamma, invece, è stata bloccata all’ingresso e le è stato impedito di entrare.

“Al campo si rifiutavano di farmi entrare dal cancello, dicendomi che non avevo il permesso di entrare” ha denunciato sui social l’ex fidanzata di Marcell Jacobs. “Mentre stavo parlando con mio figlio, sono stata aggredita dalla mia ex suocera con parole che non starò ad elencare qui” ha raccontato la donna sui social. Anche Nicole Daza, la nuova moglie di Jacobs, avrebbe aggredito la sua ex fidanzata, tirandola per i capelli davanti al figlio. Insomma, una situazione non facile: i rapporti sono molto tesi tra Renata Erika e Marcell.