Renato Balestra “Ho visto la morte in faccia”/ “Un autobus ha sbandato e…”

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Renato Balestra è tornato con la mente al 2004 quando ha rischiato di morire in un incidente con un autobus. “Ripensandoci ancora mi emoziono” ha esordito il noto stilista, per poi spiegare nei dettagli quanto accaduto quel giorno: “Stavo entrando in macchina ed avevo un piede sul marciapiede ed un piede in auto. Un autobus ha sbandato, qualcuno diceva che il conducente stava guardando il telefonino, non era colpa mia.”

Renato Balestra salvo per miracolo: “Un autobus ha sbandato e…”

Un grande spavento per Renato Balestra che, per fortuna, non ha subito gravi danni, come sottolinea nel programma condotto da Caterina Balivo: “Ho visto la morte in faccia, ma non era colpa mia. – ha continuato lo stilista, per poi concludere – Per fortuna tutto è andato per il meglio…sono qui a raccontarvi la mia storia.” Una brutta vicenda, dunque, che rimane per fortuna soltanto un ricordo per Renato Balestra che, a Vieni da me, ha inoltre parlato della sua carriera e, soprattutto, lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA