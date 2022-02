Renato Balestra si ritira/ Maison alle figlie Fabiana e Federica e alla nipote Sofia

Renato Balestra, 97 anni, si ritira dal mondo della moda, ma la sua maison continuerà a esistere e ha già avviato una fase di restyling che si animerà in occasione della settimana della moda milanese dedicata alla collezione autunno/inverno 2022. Sarà fondamentale, questo momento, per sancire il passaggio di testimone tra generazioni, dal momento che a capo dell’azienda si insedierà una triade tutta declinata al femminile e composta dalle figlie del fondatore, Fabiana e Federica Balestra, affiancate dalla nipote Sofia Bertolli Balestra, responsabile delle attività di ricerca, design e brand identity.

Costa: "Da 11 febbraio stop mascherine all'aperto in zona bianca"/ "Segnali positivi"

Inoltre, sono stati scelti alcuni giovani designer capaci di proiettare il brand nel futuro, nel rispetto del passato. “Balestra è forza, coraggio, orgoglio. Il nostro è un ritorno alla bellezza e alla libertà”, ha spiegato Federica Balestra; infatti, come riporta una nota pubblicata sull’agenzia di stampa Adnkronos, “se libertà e forza creativa sono sempre state l’anima della moda e dello stile di Balestra, con questa evoluzione il brand si rafforza con una più ampia visione di inclusione ed empowerment, coerente con la natura cosmopolita del nostro vivere sempre più globale e interconnesso”.

Maria Rita Gismondo/ “Nuove regole quarantene e dad assolutamente illogiche”

RENATO BALESTRA, LA NIPOTE: “STIAMO CAMBIANDO, ESPLORANDO NUOVI LINGUAGGI”

La medesima agenzia riporta che per la maison di Renato Balestra “questo passo in avanti sosterrà il posizionamento del brand e la sua crescita sostenibile, valorizzando il suo concentrato di arte, design e tecnologia Made in Italy per esaltare i principi di innovazione, oltre ai valori umani, che da sempre lo contraddistinguono. Il nuovo logo ha un ruolo chiave in questa evoluzione. La versione che Renato Balestra aveva disegnato a mano nel 1971 è stata rivisitata per mantenere un chiaro collegamento con la storia del brand e creare un simbolo di cambiamento”.

"L'uomo potrebbe perdere l'olfatto"/ Studio cinese: il Covid non c'entra...

In tal senso si è espressa ufficialmente anche Sofia Bertolli Balestra: “Stiamo cambiando, esplorando ed evolvendo nuovi linguaggi adatti a un pubblico più ampio. Vogliamo parlare alle giovani generazioni e ispirarle, con un’interpretazione autentica e contemporanea dell’ottimismo e del glamour che sono da sempre la nostra firma. Balestra è creatività che attraversa le generazioni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA