Renato Balestra/ Virginia Raffaele: “Si chiama come un’arma, ma non è un pistola” (Facciamo che io ero…)

Pubblicità

Renato Balestra è un colosso della moda e dello stile: su questo non si discute. Anche per questo Virginia Raffaele ha deciso di convocarlo come ospiti alcuni anni fa, in occasione di una delle sue imitazioni più celebri. Indossati i panni di Donatella Versace per un Late Show inedito, la finta stilista ha intervistato Balestra e le battute non sono mancate. Rai 2 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, Facciamo che io ero… un’altra volta. Nel ‘meglio di’ del programma troveremo anche l’intervista a Balestra, presentato con qualche frecciata dalla padrona di casa: “Si chiama come un’arma, ma non è un pistola. Ha studiato ingegneria e glielo si legge in faccia. E’ ambasciatore della moda nel mondo ma non si chiama Versace”.

Dopo i complimenti allo studio, i due hanno messo in scena una serie di botta e risposte grazie alle battute della finta Donatella. “Quanta mancia si dà all’estetista”, chiede la comica. “Dipende da quanto ti ha tirato“, risponde Balestra, “più ti tira e più devi dare”. Quanto conta invece la fortuna? Secondo lo stilista tantissimo. “Basta trovare uno che coglie l’occasione e uno parte”, aggiunge. La domanda è legata tra l’altro ad un aneddoto della vita di Balestra: è entrato nella Facoltà di Ingegneria dopo aver vinto una scommessa con gli amici, presentando semplicemente un disegno.

Pubblicità

Renato Balestra, l’incontro con Virginia Raggi

Non è una cosa di tutti i giorni vedere Renato Balestra da vicino, ma Virginia Raffaele ce l’ha fatta. Ospite del suo programma, lo stilista ha svelato di aver incontrato Virginia Raggi quando il Sindaco ha partecipato alla sua prima sfilata di moda. Nessuna incertezza invece per Balestra, caso mai dovesse scegliere fra la Raggi e Giorgia Meloni: “Amo le angurie“. Una risposta criptica che gli ha permesso di conquistare un “Genio” da parte della finta Donatella Versace. L’ospitata si è conclusa con un patto fra la padrona di casa e lo stilista: Balestra ha deciso di portare il fiammifero per incendiare i capelli di John Galliani. “Per ridere”, specifica Donatella. Prima di salutarlo, la finta stilista ha deciso di dargli un regalo: i suoi denti finti, da portare nel taschino al posto della pochette.

Video, il duetto con Donatella Versace/Virginia Raffaele





© RIPRODUZIONE RISERVATA