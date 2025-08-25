Renato Carosone, chi era il grande artista napoletano: nato nel 1920, ha cominciato a cantare fin da giovanissimo. Poi il trasferimento in Africa

Nato a Napoli nel 1920, Renato Carosone è stato uno dei più grandi cantautori e pianisti italiani, oltre che direttore d’orchestra e compositore. Pianista classico e jazzista, è stato uno degli interpreti principali della canzone napoletana e in generale della musica leggera italiana del secondo Dopoguerra. Tanti i brani di enorme successo di Carosone, come “Tu vuoi’ fa’ l’americano”, che ancora oggi è una vera e propria hit che è riuscita a sopravvivere al tempo. Ma ancora, tra le canzoni di maggior successo di Carosone, troviamo “Pigliate ‘na pastiglia”, “Caravan petrol” e “Mambo italiano”. Insomma, una carriera senza tempo, che ha permesso a Renato Carosone di vendere anche milioni di dischi in America, pur senza incidere le sue canzoni in inglese.

Fin dai primi anni della sua vita, Carosone è stato appassionato di musica: ha cominciato a soli sette anni suonando un pianoforte della mamma. Per volontà del padre, che lavorava in teatro al botteghino, cominciò a studiare musica e a soli quattordici anni scrisse la sua prima composizione. A diciassette anni si diplomò poi in pianoforte con Alberto Cucci ed entrò in una compagnia di arte varia, imbarcandosi per l’Africa Orientale Italiana. Sbarcato in Eritrea con la compagnia, cominciò a suonare per i lavoratori italiani del posto in alcuni locali. Allo scoppiò della guerra, Carosone venne inviato al fronte in Somalia. Tornato poi in Eritrea un anno dopo, cominciò a suonare al teatro di Asmara per i militari italiani, ottenendo un grande successo.

Chi era Renato Carosone: nel 1960 il ritiro inspiegabile dalle scene

Dopo la fine della guerra Carosone tornò in Italia dove continuò a far musica tra Napoli e Roma. I suoi primi successi arrivarono negli anni Cinquanta, inizialmente sempre in locali vari e poi con il tempo anche con gli album che decise di far uscire. Dopo aver ottenuto la popolarità con il Sestetto Carosone, con il quale fece concerti in Europa, America e non solo, Renato si ritirò dalle scene in maniera inspiegabile, nonostante il grande successo. Tornò a far musica in pubblico solamente quindici anni più tardi, prendendo parte anche a Sanremo. Colpito da un aneurisma cerebrale nel 1993, riuscì a superare la malattia e a dedicarsi ancora alla musica e alla pittura. È morto nel 2001, a Roma.