Renato Cerioli, chi è l’ex marito di Licia Ronzulli: la carriera

Questa sera torna Storie di donne al bivio e, nella nuova puntata in onda su Rai 2 a partire dalle ore 23.30 circa, a raccontarsi ai microfoni di Monica Setta ci sarà anche Licia Ronzulli. L’occasione sarà quella di parlare della sua carriera e attività politica, che la vede nei panni di senatrice della Repubblica dal 2018 e vicepresidente del Senato dal 2023, ma forse si sbilancerà anche sulla sua vita privata, segnata dalla fine di un matrimonio e dalla nascita di una figlia.

Renato Cerioli è l’ex marito di Licia Ronzulli, fra i ruoli ricoperti lungo il suo percorso professionale spiccano quelli di manager sanitario e presidente di Confindustria Monza e Brianza. Prima di intraprendere la carriera, ha concluso il percorso di studi diplomandosi e successivamente laureandosi in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano con il massimo dei voti. A seguire ha svolto l’Esame per svolgere la professione di Dottore Commercialista, avviando poi la sua carriera e diventando anche amministratore delegato degli Istituti Clinici Zucchi; inoltre, ha anche ricoperto il ruolo di docente presso la Bocconi.

Licia Ronzulli e Renato Cerioli: la nascita della figlia Vittoria e la separazione

Licia Ronzulli e l’ex marito Renato Cerioli sono stati sentimentalmente legati per diversi anni: dopo il matrimonio, nel 2010 sono anche diventati genitori della loro prima e unica figlia, Vittoria. Tuttavia la loro storia d’amore è giunta ai titoli di coda due anni dopo la nascita della bambina: in seguito ad una presunta lunga crisi coniugale, infatti, la coppia si è detta addio nel 2012.

Non sono mai state chiarite le cause della separazione della coppia, né al momento si hanno informazioni riguardo un presunto nuovo compagno nella vita di Licia Ronzulli. A tal riguardo, forse, sarà la stessa politica a sbilanciarsi nell’intervista ai microfoni di Monica Setta in programma questa sera.

