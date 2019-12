Renato Cerioli, ex marito Licia Ronzulli/ La crisi matrimoniale e la separazione

Non erano passati neppure due anni dalla nascita della loro figlia Vittoria quando Renato Cerioli e Licia Ronzulli si sono lasciati. La crisi matrimoniale nella coppia è scoppiata nell’estate del 2012, quando Panorama ha cominciato a parlare di una relazione extraconiugale del manager, all’epoca presidente di Confindustria Monza e Brianza. I due si erano sposati nel giugno 2008, quando lui ricopriva già la carica di amministratore delegato degli istituti clinici Zucchi di Monza, della clinica Villa Aprica di Como e di segretario del consiglio nazionale dell’Aiop. Due anni dopo la nascita della figlia Vittoria, parto a cui Renato Cerioli ha assistito, come riportò all’epoca Affaritaliani. «Il papà Renato Cerioli ha assistito al parto ed ha gioito, commosso, insieme a sua moglie Licia Ronzulli. L’Eurodeputata e marito ringraziano l’intera equipe del Prof. Luigi Fedele dell’ospedale Mangiagalli». Poi la crisi matrimoniale. Le prime voci, diceva Panorama, circolavano nei corridoi delle Cliniche Zucchi di Monza: si diceva appunto che il sipario sulla loro unione fosse calato già da molto tempo. Secondo i rumors dell’epoca, l’ex marito della politica aveva due anni una relazione con una collega e la cosa sarebbe inevitabilmente arrivata alla Ronzulli che apparve ai colleghi dimagrita e defilata da giornali e tv.

RENATO CERIOLI, EX MARITO LICIA RONZULLI: LE VOCI SULLA SEPARAZIONE

La fine del matrimonio tra Renato Cerioli e Licia Ronzulli fu un brutto colpo per la coppia. «Non tanto perché i due erano sposati dal 2008, quanto perché la relazione extraconiugale del marito, raccontano in quel di Monza e giurano gli amici, va avanti da “ben più di due anni”», scriveva Panorama. E la piccola Vittoria all’epoca non aveva ancora computo due anni. Diplomatosi col massimo dei voti all’Istituto Gonzaga di Milano, Renato Cerioli si è laureato all’Università Luigi Bocconi di Milano in Economia Aziendale col voto 110 su 110. Poi l’Esame di Stato per esercitare la professione di Dottore Commercialista, quindi l’iscrizione nel registro dei Revisori Contabili. Poi è cominciata la sua carriera, culminata col ruolo di amministratore delegato degli Istituti Clinici Zucchi. Ma nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di manager per Chiltern International Services Ltd, docente alla Bocconi (Metodologie e determinazioni quantitative d’Azienda – Contabilità e Bilancio), direttore dell’Istituto Clinico San Siro e dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio. Membro della Commissione Centrale di Beneficienza della Fondazione Cariplo, Renato Cerioli è anche presidente della Cariplo Factory.

