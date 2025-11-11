Renato d'Amico, chi è il giovane artista in gara a Sanremo Giovani 2026? Siciliano di nascita, si è trasferito a Milano per fare musica nel 2022

Tra i concorrenti in gara a Sanremo Giovani 2026 c’è anche una giovane voce originale e non banale: quella di Renato D’Amico. Giovane artista siciliano, nato a Erice nel 1998, Renato non è solamente un cantautore: nella sua giovane carriera, infatti, anche ruoli da produttore e polistrumentista. Nelle sue canzoni, Renato parla di amore e non soltanto e lo fa attraverso sonorità mediterranee e italo disco, con una musica che resta impressa, così come, ovviamente, le parole.

Joseph a Sanremo Giovani 2026/ Il cantante di Avellino dal palco di Blanco al sogno Ariston

Il giovane artista siciliano nel 2022 ha scelto di lasciare la sua amata isola per trasferirsi a Milano, dove ha proseguito con ancor più convinzione il percorso nel mondo della musica. Già in passato Renato D’Amico ha pubblicato diversi singoli, collaborando anche con altri artisti: insomma, un’avventura nel mondo della musica già avviata per il giovane Renato, che spera di poter presto aggiungere un altro importante capitolo alla sua carriera.

Chi è Antonia, concorrente di Sanremo Giovani 2026/ Da Amici al sogno Ariston con Luoghi perduti

Renato D’Amico, chi è: a Sanremo Giovani 2026 con un brano nato in Sicilia

A Sanremo Giovani 2026, Renato D’Amico parteciperà con il brano “Bacio piccolino”, ispirato a un amore sognato e alla ricerca della propria identità musicale. Parlando del singolo, Renato ha spiegato che è “nato in Sicilia, registrato in Toscana e battezzato a Milano”. Dunque, un brano che racconta tanto di sé, anche nei luoghi. Una canzone che l’artista ha scritto già due anni fa: ha spiegato infatti di aver aspettato due anni prima di pubblicarlo.

Un’avventura ancora tutta da vivere per Renato D’Amico, che spera di arrivare il più lontano possibile. Il sogno del giovane artista siciliano, così come quello dei suoi colleghi di avventura, è ovviamente quello di arrivare fino all’Ariston: calcare il palco più importante della musica italiana è sicuramente un’esperienza che Renato sogna di poter vivere. Per farlo canterà la sua “Bacio piccolino”, scritta come abbiamo detto due anni fa, sperando di poter convivere il pubblico.

cmqMartina, chi è la concorrente di Sanremo Giovani 2026/ X Factor, poi il successo in Europa