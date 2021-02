Renato Daretti/ Bastone e carote ne La Caserma e Ciupilan finisce sotto torchio!

Daretti costretto a fare un discorsetto a Ciupilan e…

Renato Daretti non ha più bisogno di presentazioni. L’istruttore capo de La Caserma si avvia verso la nuova puntata del programma che metterà a confronto di nuovo le sue reclute proprio come è successo martedì scorso con l’arrivo di nuovi commilitoni. E’ stato a quel punto che Daretti ha dovuto tenere salde le redini delle camerate per evitare il peggio visto che i veterani non hanno accettato e accolto subito i nuovi arrivati. Proprio nelle scorse puntate, Daretti ha portato da parte la recluta Ciupilan lamentandosi del comportamento di quest’ultimo all’interno della caserma. Il suo modo di affrontare le cose e di continuare a ridere facendo infuriare anche il suo vice, non piace all’istruttore capo che rifila al giovane un lungo discorso dal quale sembra uscire pieno di propositi. Sarà riuscito nella sua missione?

Chi è Renato Daretti, istruttore capo de La Caserma?

E’ lui l’istruttore capo di questa prima edizione de La Caserma ed è già protagonista. Renato Daretti ha portato a casa il favore del pubblico del programma che lo ha promosso la scorsa settimana e continua a farlo perché capace di usare il bastone e la carota con le sue reclute. Ma chi è e cosa fa nella vita Renato Daretti? Presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito, è colui che ha preparato e allenato, tra gli altri, anche i nostri due astronauti Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano nel suo corso di Advanced Training Solutions. Come se questo non bastasse, tra le sue diverse qualifiche, c’è anche quella di Luogotenente del 9° reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin di Livorno.



