Renato Daretti/ Istruttore capo de La Caserma, protagonista sui social

Renato Daretti, questo è il nome che è finito in tendenza sui social la scorsa settimana in occasione del debutto de La Caserma, il nuovo docureality di Rai2. E’ lui l’istruttore capo di questa prima edizione ed è già protagonista secondo il pubblico del programma che lo ha promosso la scorsa settimana. Ma chi è e cosa fa nella vita Renato Daretti? Presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito ma, soprattutto, è colui che ha allenato Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, i due astronauti che hanno seguito il suo corso di Advanced Training Solutions. Come se questo non bastasse, tra le sue diverse qualifiche, c’è anche quella di Luogotenente del 9° reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin di Livorno.

Renato Daretti, istruttore capo de La Caserma, chi è e cosa fa nella vita?

I suoi discorsi motivazionali così come le sue decisioni ferree riguardo alle punizioni (vedi Ciupilan subito beccato fuori dalla Camerata insieme ad altri compagni) sono diventati oggetto di messaggi, gif e foto che hanno fatto il giro dei social martedì scorso durante la prima puntata de La Caserma. Proprio lui si è reso protagonista anche di un incontro con Erika Mattina che si è raccontata all’istruttore capo dopo i test attitudinali. La sua vita privata? Se la sua vita lavorativa è sotto gli occhi di tutti, quella privata lo è meno visto che nemmeno sui social è possibile sbirciare qualcosa anche se è presente un account che sembra essere il suo. Cosa ne sarà di Renato Daretti questa sera? Dovrà accogliere un nuovo plotone e sedare gli animi di chi è già pronto ad entrare in competizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA