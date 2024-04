Renato De Angelis, chi è l’ex marito di Margherita Buy/ “Un amore importante ma è difficile stare in coppia”

Renato De Angelis, noto chirurgo e dirigente medico è famoso anche per essere l’ex marito dell’attrice Margherita Buy. Una relazione importante dalla quale è nata anche la figlia Caterina, oggi 24enne e promessa del cinema italiano perchè ha scelto di seguire le orme della madre studiando recitazione. L’unione tra i due è stata sempre tenuta fuori dai riflettori e dal gossip, tuttavia negli anni sono trapelati alcuni dettagli, specialmente in merito a quelli che sono oggi i rapporti della coppia, che collabora in amicizia e rispetto nonostante il divorzio ufficiale dopo 16 anni di matrimonio nel 2012 ma dopo un lungo periodo durante il quale i due erano comunque già separati.

Sulla fine di questo amore l’attrice aveva più volte dichiarato in passato che uno dei motivi fondamentali era stato quello di rendersi conto di una certa “Incapacità di farsi amare e desiderare“, ma allo stesso tempo aveva anche dichiarato che fu una scelta presa di comune accordo con l’impegno di entrambi nel non far pesare troppo la separazione alla loro figlia. Per questo Margherita Buy aveva anche ammesso di aver fatto numerose rinunce professionali pur di stare più vicino a Caterina dopo il divorzio.

L’ex marito di Margherita Buy, Renato De Angelis, nato a Salerno nel 1952, è un affermato medico oncologo che lavora attualmente come primario all’ospedale San Giovanni di Roma. Dei rapporti con la ex moglie non ha mai pubblicamente parlato, anche perchè è stato da sempre un personaggio molto riservato riguardo i rapporti affettivi. Tuttavia, recentemente l’attrice ha confermato che tra i due ci sono ancora legami stretti di affetto e rispetto reciproco. Ed anche la figlia Caterina di lui ha detto che l’ha sempre supportata in ogni sua scelta e che ancora oggi è il suo primo sostenitore e fan nell’ambito del cinema.

Dopo la lunga relazione durata 16 anni, Margherita Buy ha più volte ammesso di essere felicemente single e di aver capito, proprio grazie alle esperienze passate, di non aver mai avuto quella capacità di rendersi desiderabile, dicendo: “Ci sono ragazze brave a farsi amare. Capaci di rendersi desiderabili e di lasciarsi desiderare. È un talento e io non ce l’ho“, e ammettendo che forse questa è stata la più grande difficoltà da affrontare durante il rapporto sentimentale con l’ex marito.











