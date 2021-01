Renato De Angelis, ex compagno Margherita Buy, chi è?/ Chirurgo e padre di sua figlia

Chi è Renato de Angelis e che lavoro fa? L’ex compagno di Margherita Buy ha poco a che fare con il mondo della recitazione e dello spettacolo italiano a differenza dell’ex dell’attrice, il collega Sergio Rubini. Se con quest’ultimo è rimasta sposata solo per due anni, con il chirurgo le cose sono andate diversamente e non solo in termini di tempo ma anche per quello che è stato il frutto del loro amore, ovvero la loro figlia Caterina, la stessa per la quale l’attrice ha messo un po’ da parte il lavoro e la recitazione. Spesso per godersi il ruolo di mamma, le donne in carriera devono mettere da parte qualcosa e anche Margherita Buy lo ha fatto ma poi nella sua vita tutto è cambiato. La sua lunga relazione con Renato De Angelis è durata per 16 anni ma anche in questo caso tutto è naufragato.

Renato De Angelis, ex compagno Margherita Buy dopo 16 anni insieme, chi è e che lavoro fa?

Non si conoscono i motivi dell’addio ma sicuramente i fan sono lieti di sapere che adesso l’attrice è single. Lei stessa in un’intervista a Vanity Fair ha riferito di esserlo dandosi un po’ “la colpa” e svelando: “Ci sono ragazze brave a farsi amare. Capaci di rendersi desiderabili e di lasciarsi desiderare. È un talento e io non ce l’ho“. Ma chi è Renato de Angelis? Classe 1952, il chirurgo ha conseguito una Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma per specializzarsi poi in Chirurgia Generale Apparato Digerente, Urologia. Le ultime novità del suo curriculum lo piazzano come attuale Direttore UOC II chirurgia “Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata” mentre non sappiamo niente sulla sua attuale vita privata.



