Renato De Maria, chi è il marito di Isabella Ferrari/ Le nozze arrivate nel 2002: hanno 2 figli

Renato De Maria è il marito di Isabella Ferrari. I due sono sposati dal 2002 e dalla loro unione sono nati due figli, Nina e Giovanni. L’amore è nato sul set, dato che lui è un regista e lei un attrice. L’incontro nel 1996 quando entrambi stavano lavorando al film Hotel da paura. Fu la trentenne a farsi avanti. “Io non ci provai nemmeno. Era bellissima e già famosissima a 30 anni. Io invece ero un gatto randagio a Trastevere”, ha raccontato in passato lo sceneggiatore al Fatto Quotidiano.

Nonostante il poco spirito di iniziativa, Isabella Ferrari rimase subito colpita da Renato De Maria. È così che soltanto due anni dopo, nel 1998, è nata Nina, la loro primogenita. Nel 2001, invece, è venuto alla luce Giovanni. L’attrice da parte sua aveva già Teresa, nata dalla relazione con Massimo Osti. Il matrimonio si è celebrato in totale segretezza nel 2002, in concomitanza con il battesimo dell’ultimo figlio. La loro è una bellissima famiglia, ma in passato hanno ammesso di prendersi anche qualche spazio per se stessi. “È bello anche sapersi annoiare da soli, altrimenti viene tutto assorbito”, questo è il loro segreto.

Renato De Maria e Isabella Ferrari, il tema del tradimento tra marito e moglie

Adesso Renato De Maria e Isabella Ferrari sono marito e moglie da ben 22 anni, nonostante qualche alto e basso. L’attrice stessa in una recente intervista a Belve ha ammesso di controllare ogni tanto il cellulare di lui per gelosia, anche se è dell’idea che sia “meglio non sapere” di un eventuale tradimento. “Ho trovato qualcosa tempo fa, ma anche lui. Siamo pari”, ha raccontato senza entrare troppo nel dettaglio. “Il nostro rapporto credo che supererebbe un tradimento”, ha aggiunto.

Anche in passato era stata della stessa idea. Nel 2016 ad esempio era stata chiara: “Se tradisco non lo dico, e se vengo tradita non lo voglio sapere. La coppia aperta per me non esiste: certe cose non si dicono”. Al di là di qualsiasi dinamica interna alla relazione, ad ogni modo, ciò che conta è che l’attrice e il regista sono ancora felicemente sposati.

