Renato De Maria, marito Isabella Ferrari/ Colpo di fulmine sul set? La prima volta…

Renato De Maria è il marito della celebre attrice Isabella Ferrari. Come la sua dolce metà è operativo nel mondo del cinema e della televisione, non come attore, bensì come regista e sceneggiatore. Varesino classe 1958, inizia la sua carriera con la pubblicazione di un fotoromanzo sperimentale per Frigidaire; nel 1982 si aggiudica il premio per la miglior produzione video al Festival Cinema Giovani di Torino con alcuni filmati autoprodotti, tra cui Trilogy of Banal Life con Freak Antoni e Telepornovisione, primo videoclip dei Gaznevada.

Qualche anno dopo decide di fondare la casa di produzione video Monochrome per la quale realizza un interessante documentario intitolato Il trasloco. Il grande salto nel cinema avviene a metà anni novanta, quando dirige il film Hotel Paura, occupandosi anche della sceneggiatura. Nel 2001 arriva Paz!, pellicola pluripremiata con cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, due Ciak d’oro e due nomination ai David di Donatello. Nel 2000 mette la firma su ventiquattro episodi della celebre serie televisiva Distretto di Polizia, ottenendo grande successo di critica e pubblica.

La carriera di Renato De Maria, marito di Isabella Ferrari, spicca definitivamente il volo e non a caso arrivano altri progetti interessanti sulla scrivania del regista. Dopo aver fatto faville con la fiction Distretto di Polizia, dirige l’attore Luca Zingaretti nel film-tv Doppio agguato, ma anche Sergio Castellitto nella meno fortunata versione televisiva del commissario Maigret. Interessante incrocio con la moglie Isabella Ferrari (già incontrata e diretta in Distretto di Polizia) nel film Amatemi, poi nel 2010 lavora con la Rai per realizzare la serie televisiva Il Segreto dell’Acqua con Riccardo Scamarcio.

Cinque anni più tardi altra collaborazione con la moglie Isabella Ferrari, ne La Vita Oscena. Con la sua dolce metà fa coppia fissa da quasi trent’anni. Si sono sposati nel 2002 e hanno messo al mondo due figli di nome Nina e Giovanni. Hanno lavorato spesso insieme, la prima volta in Distretto di Polizia.











