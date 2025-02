Renato Della Valle e Adele, chi sono marito e figlia di Luana Ravegnini

Negli anni ’80 e ’90 Luana Ravegnini è stata valletta di storici format televisivi come Indietro tutta! e Il pranzo è servito e, proprio durante quest’ultimo programma, ha collaborato con l’allora conduttore Claudio Lippi che poi per 7 anni è stato anche suo compagno. Ora, però, la vita della showgirl è profondamente cambiata non solo a livello professionale ma anche personale, avendo al suo fianco un marito e una figlia con cui ha costruito una meravigliosa famiglia.

Renato Della Valle, marito di Luana Ravegnini, è una personalità estranea al mondo dello spettacolo e della televisione a differenza della conduttrice: è infatti un imprenditore molto affermato soprattutto nel settore industriale e immobiliare. La coppia ha coronato la propria storia d’amore con la celebrazione del matrimonio nel 2008 e impreziosita dalla nascita di una figlia, Adele. Per la famiglia Luana Ravegnini ha anche compiuto una scelta molto importante: rinunciare al lavoro in Italia per trasferirsi in Inghilterra, dove il marito aveva trovato lavoro.

Luana Ravegnini e la decisione per la famiglia: “La seguii a Londra“

Luana Ravegnini, dopo la maternità e il trasferimento del marito Renato Della Valle in Inghilterra per questioni lavorative, decise di seguirlo assieme alla figlia Adele. La coppia ha vissuto per 10 anni a Londra e, di pari passo, la conduttrice si concesse una lunga pausa dal piccolo schermo, come raccontò in un’intervista a Generazione Z nel 2022: “Mi sono trovata davanti a un bivio: seguire mio marito e la mia famiglia o rimanere in Italia e continuare la mia vita, il mio lavoro”.

Alla fine prese una decisione di cuore, quella di “seguire la mia famiglia a Londra”. Fu un sacrificio molto importante per lei, che dovette abbandonare temporaneamente la scena televisiva, ma alla fine è una scelta che non rimpiange: “Ho preferito dare la priorità al lavoro di Renato e a mia figlia. Sono felice di aver fatto questa scelta”.

