Renato Farina contro Report/ “Io una vittima, vi svelo i suoi inganni. Ranucci…”

Secondo Farina, uno dei metodi più utilizzati da Ranucci & co, è quello del taglia e cuci: “Ad agosto – difeso da Vittorio Feltri, Alessandro Sallusti e Piero Sansonetti: grazie! – sono stato definito “indegno” di essere chiamato a far parte dello staff di un ministro perché io sono io. Anche Report è intervenuto nella campagna per spingermi alle dimissioni inserendo nel suo sito ufficiale una loro intervista taglia e cuci che è la specialità della casa: riuscirebbero a far passare per idiota non dico un povero pirla come me, ma Albert Einstein”.

Renato Farina ha proseguito spiegando di non essersi potuto difendere dalle accuse di Report: “Nel mio caso c’è un’aggravante: non posso difendermi. Sono stato disarmato dallo Stato. È ufficiale. Mi si può percuotere senza che possa non dico reagire, ma neppure ripararmi con un cuscino di piume. Sono passati più di quindici anni dai fatti, che ragione c’è di procrastinare il segreto di Stato? Evidentemente c’è. Lo so perché ho scritto, lo scorso 24 agosto, al presidente del Consiglio Mario Draghi chiedendo di essere sollevato dal divieto di far conoscere segreti che attestano come io mai abbia incassato soldi per me stesso, o per scrivere cose false; ed anzi abbia dato contributi decisivi esponendo a rischio la mia vita per la liberazione di ostaggi. Ecco la corrispondenza che – almeno essa – non è coperta da segreto di Stato o vincolo di riservatezza, intercorsa con il presidente Mario Draghi e che per competenza è arrivata sulla scrivania del sottosegretario che ha la delega al- la Sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli; e la risposta negativa del direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), ambasciatrice Elisabetta Belloni, che di fatto mi inibisce qualunque possibilità di difesa”.