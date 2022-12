Renato Mambor e Tito Schipa Jr, ex di Paola Pitagora/ Breve flirt con Gianni Morandi

Paola Pitagora: dodici anni insieme al pittore Renato Mambor

L’attrice Paola Pitagora, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata legata per dodici anni con il pittore Renato Mambor. È stato lui a suggerirle il nome d’arte di Paola Pitagora, il vero nome dell’attrice è Paola Gargaloni: “Piatta di seno come sei, potresti chiamarti tavola pitagorica, ma siccome sarebbe un cognome troppo lungo, accorcia a Pitagora”, le disse il compagno. “Mi prendeva in giro e il suo consiglio, rivelatosi prezioso, nacque per gioco. Lui aveva le idee molto chiare, era uno dei protagonisti di spicco della Scuola romana degli anni Sessanta, con Mario Schifano, Giosetta Fioroni, Tano Festa e molti altri. Anche se da ragazzo faceva il benzinaio”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera. I due sono apparsi insieme nel film “La dolce vita”, nella scena in cui Anita Ekberg si lancia in un ballo scatenato.

Paola Pitagora: le relazioni con Tito Schipa Jr. e Gianni Morandi

Paola Pitagora ha avuta anche una storia d’amore con Tito Schipa Jr., cantautore, compositore, regista, attore e produttore italiano. Figlio del tenore Tito Schipa, èstato il primo autore di un’opera rock “Orfeo 9”. L’attrice ha avuto una breve storia d’amore con Gianni Morandi, iniziata nel 1973 sul set della commedia musicale “Jacopone”: “Sì, è vero con Gianni ci fu qualcosa. Non una grande storia d’amore, che fu montata in quel modo per fare pubblicità alla nostra commedia. Mettiamola così: fu un legame tra due giovani che lavoravano insieme e che si piacevano”, ha confessato al settimanale DiPiù Tv. All’epoca del loro flirt, Paola Pitagora aveva 32 anni e Gianni Morandi 29. Il cantante si era da poco separato da poco dalla moglie Laura Efrikian: “Venivo dipinta come la ruba mariti o la sciupafamiglie… Sono arrivata quando Morandi e la moglie si erano già lasciati, e non a causa mia”, ha raccontato Paola Pitagora a Il fatto quotidiano.

