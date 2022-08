Renato Pozzetto, come sta dopo il malore?/ La cognata: “Ci ha fatti preoccupare”

Renato Pozzetto, parla la cognata: “Ha avuto un malore ed è caduto”

Renato Pozzetto, il giorno prima di Ferragosto, è stato trasportato in ospedale per un leggero malore. L’attore è stato sottoposto a diversi controlli nel reparto di Medicina del Circolo di Varese. I fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e ancora di più la sua famiglia. In particolare la cognata, Lucia Pozzetto, racconta la paura per il malore e svela come sta ora l’interprete.

Ai microfoni di Di Più, la donna dichiara: “Mio cognato era a casa quando ha avuto un mancamento, un malore: gli è girata la testa ed è caduto in terra. Quando Renato è stato male suo figlio era in vacanza negli Stati Uniti con la sua famiglia e quindi abbiamo badato noi a lui”. Continua: “Ci ha fatti preoccupare, non è più un ragazzino, ma per fortuna dall’ospedale ci hanno informati che si sta riprendendo“. Renato Pozzetto, dunque, sta molto meglio; lui stesso aveva rassicurato i fa con un messaggio sui social: “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac”.

Renato Pozzetto e la morte del fratello: “Era diventato sempre più pensieroso, triste e taciturno”

Il fratello di Renato Pozzetto, Ettore, è morto a luglio scorso e l’attore è piombato nel silenzio e nella tristezza. Ai microfoni di Di Più a raccontare il dolore dell’artista è sua cognata, che rivela: “Quando a luglio scorso è venuto a mancare suo fratello maggiore, Ettore, che era mio marito, Renato è apparso sempre più giù di morale”.

Continua: “Proprio lui, che in passato ha sempre riso e scherzato con tutti, con il passare del tempo è diventato triste e taciturno“. La donna svela il forte legame che univa Renato Pozzetto al fratello Ettore: “Sono sempre stati molto legati. Erano fratelli, ma anche amici, erano tutto l’uno per l’altro al punto che, ad aprile, quando mio marito ha festeggiato 91 anni, Renato è venuto qui a casa e abbiamo fatto insieme una festicciola con la torta, il numero sopra e la candelina da soffiare“.

