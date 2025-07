Renato Pozzetto: una vita tra surrealismo, malinconia e risate intelligenti

Renato Pozzetto non è solo un attore, è un pezzo di storia, un tassello fondamentale della comicità italiana. Uno di quei volti che ci riportano a un’epoca in cui ridere era un’arte colta, raffinata, mai volgare.

Nato a Milano il 14 luglio del 1940, cresciuto a Gemonio e diplomato in geometra, Pozzetto ha dato vita a un personaggio che ha saputo attraversare i decenni restando sempre fedele a se stesso: spaesato, sornione, candido e pungente allo stesso tempo.

Cochi e Renato: le radici del cabaret italiano

È stato con Aurelio Ponzoni, in arte Cochi, che Renato ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Siamo negli anni Sessanta, la Milano del Derby Club è un laboratorio creativo dove fioriscono Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Lino Toffolo. In questo ambiente in fermento i due hanno inventato un cabaret nuovo, surreale, fatto di nonsense e ironia tenera.

Nascono canzoni che diventano cult, come E la vita, la vita e Canzone intelligente, veri e propri inni generazionali. Ma è negli anni Settanta che Pozzetto è esploso sul grande schermo.

Il cinema degli anni d’oro

Con Per amare Ofelia (1974) ha inaugurato una lunga stagione di successi: Il ragazzo di campagna, Il volatore di aquiloni, La patata bollente, solo per citarne alcuni. I suoi personaggi, sempre un po’ fuori dal mondo, sono lo specchio di un’Italia che cambia e che cerca, attraverso la commedia, un modo per esorcizzare le sue contraddizioni.

Negli anni Ottanta e Novanta Pozzetto ha lavorato al fianco di grandi nomi come Adriano Celentano, Paolo Villaggio, Ornella Muti e Carlo Verdone. Ha firmato anche alcune regie, mantenedo sempre quella cifra stilistica che lo ha reso unico. Poi, alla soglia dei Duemila, si è preso una pausa. Il pubblico è cambiato, il gusto pure. Ma Renato non ha certo abbandonato per sempre le luci della ribalta.

Il ritorno tra teatro e nostalgia

Negli ultimi anni Pozzetto è tornato su palco con Cochi, riportando in scena quella complicità comica che aveva fatto innamorare un’intera generazione. Da solo, ha portato nei teatri italiani uno spettacolo dal titolo emblematico: Siccome l’altro è impegnato. Una sorta di confessione in forma di cabaret, in cui si mescolano aneddoti, canzoni, battute e una malinconia che non stona ma commuove.

Due anni fa, in occasione del decennale della morte dell’amico Enzo Jannacci, Pozzetto ha affidato al Corriere della Sera una lettera struggente. “Tra poco ti raggiungo lassù… qui la salute è un problema”, ha scritto. Un testo che ha commosso il pubblico ma che l’ha fatto anche preoccupare circa le sue condizioni di salute, di cui non ha mai parlato apertamente.

Nel 2021 Pozzetto ha sorpreso tutti con Lei mi parla ancora, film di Pupi Avati in cui ha interpretato Giuseppe Sgarbi, padre della scrittrice Elisabetta. Il ruolo gli è valso una candidatura ai David di Donatello. Una performance intensa, lontana dai suoi classici personaggi burloni, ma proprio per questo molto toccante. Una prova che ha confermato come Pozzetto possa dare ancora molto al cinema italiano.

Vita privata

Dal 1967 al 2009 Pozzetto è stato sposato con Brunella Gubler (venuta a mancare proprio nel 2009) da cui ha avuto due figli, Giacomo e Francesca. Lo scorso 14 luglio l’attore ha festeggiato i suoi 85 anni circondato dall’amore dei suoi cari e degli amici più stretti.

Lo ha fatto a Laveno Mombello, una località amena affacciata sul Lago Maggiore, luogo del cuore dell’attore lombardo. Tra gli ospiti d’onore non potevano mancare due nomi simbolo della comicità italiana: Massimo Boldi e Andrea Pucci.

A documentare il momento ci ha pensato proprio Boldi, che ha condiviso su Instagram un video della festa: una torta di frutta con candeline blu, un brindisi in allegria e il tradizionale canto corale per augurare a Renato un compleanno speciale.

Andrea Pucci, emozionato, ha scritto: “Un onore essere stato invitato al compleanno di Renato con un altro grande della comicità, Massimo Boldi. Che emozione!“. Sotto al post, un fiume di auguri da parte di tante star della tv e del cinema, tra cui Gianni Morandi a Leonardo Pieraccioni e Massimiliano Cavallari.