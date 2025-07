Renato Pozzetto, oggi lunedì quattordici luglio duemilaventicinque, compie ottantacinque anni. Moltissimi sono stati i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera, grazie al suo incredibile talento. Il suo esordio risale al 1964, quando ha creato insieme a Cochi Ponzoni il duo comico ‘Cochi e Renato’.

In poco tempo la loro visibilità aumentò enormemente e approdarono in televisione, in programmi come ‘Quelli della domenica’, ‘Il buono e il cattivo’ e altri ancora. Intorno alla metà degli anni Settanta iniziò la carriera da solista, recitando nel film ‘Per amare Ofelia’, diventando uno dei comici più amati.

Negli anni Renato Pozzetto ha recitato in numerosi film e fiction di grande successo, inoltre ha sempre nutrito una grande passione per le corse automobilistiche, conquistando anche importanti vittorie. Una delle sue battute più celebri è senza dubbio ‘Taac’.

In un’intervista del passato rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato come è nata. L’attore e l’amico Cochi Ponzoni erano al Bar Gattullo; un cliente, mentre parlava, gli puntava il dito in faccia e in gola. Ha poi spiegato: “Ne ho fatto un taac e l’ho usato diversamente, per dire: fatto!”.

La sfera personale di Renato Pozzetto, per tutta la vita ha amato la moglie Brunella Gubler

Per quanto riguarda la sua sfera personale, l’amatissimo attore comico è stato legato sentimentalmente alla moglie Brunella Gubler per moltissimi anni. Lui, in passato, ha affermato di aver avuto la fortuna di essere sempre stato innamorato della moglie, ed è per questo che non è mai finito al centro del gossip, nonostante abbia lavorato per anni al fianco di donne incantevoli. I due si sono conosciuti sul Lago Maggiore; nel 1967 sono convolati a nozze e dal loro amore sono nati due figli, Francesca e Giacomo.

Per via degli impegni professionali, Renato Pozzetto trascorreva molto tempo a Roma, ma la sua famiglia è sempre rimasta a Milano perché la moglie non voleva trasferirsi nella Capitale. Lui, per molti anni, è stato costretto a fare il pendolare.

L’attore e la moglie Brunella Gubler sono stati insieme oltre quarant’anni; per lui è stato un dolore immenso perderla nel 2009. In più occasioni l’ha definita la persona più importante della sua vita. Da qualche anno l’attore si è allontanato dal mondo dello spettacolo e della televisione; insieme al fratello Achille gestisce la Locanda Pozzetto.