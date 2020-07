Renato Pozzetto/ “Un unico rimpianto, mia moglie Brunella: mi manca tantissimo”

80 anni di risate: Renato Pozzetto domani festeggerà il compleanno e ai microfoni di Repubblica ha ripercorso la sua carriera ricca di successi. L’attore comico si è raccontato senza filtri tra carriera e vita priva, ma ha esordito parlando dei rimpianti: «Uno: mia moglie Brunella, morta nel 2009 dopo 42 anni di nozze felicissime. Mi manca ancora, anche se ho fantastici figli e nipotini. Nel lavoro qualcosa di buono ho fatto: è già iniziata la sequela delle telefonate di auguri». Pozzetto si è poi soffermato sul sodalizio artistico con Cochi Ponzoni, «nato all’alba della vita», ovvero da quando furono sfollati durante la Seconda guerra mondiale. Per riempire il vuoto di certe giornate i due, star della comicità italiana per lungo tempo, trascorrevano il tempo fra musica, chitarra e armonica, fino al decisivo incontro con Piero Manzoni, che iniziò a portarli nei locali ed a farli esibire.

RENATO POZZETTO E LA REUNIONE DEL 2000 CON COCHI

La comicità di Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto nacque per infusione, secondo il celebre artista: i due hanno attinto molto da gruppi di intellettuali, gag e canzoni nate spontaneamente anche grazie ad alcuni clienti di un bar. Dopo la separazione, Cochi e Renato sono tornati insieme sul palco nel 2000, una reunion attesa da tantissimi fa: «Un certo effetto rivederci sul palco invecchiati a far cose di 30 anni prima, ma con lo stesso piacere di cenare di notte in un ristorante sempre diverso». Infine, una battuta sull’indimenticabile Enzo Jannacci: «Ha dato a me e Cochi un metodo di lavoro, di creazione. Io l’avevo anche come medico. Una volta mi fece un’iniezione e se ne andò lasciandomi natiche all’aria».



