Renato Ronzoni, 67 scomparso da La Spezia/ Portato via di casa con la forza?

La trasmissione Chi l’ha visto tornerà ad occuparsi del caso di Renato Ronzoni, l’uomo misteriosamente scomparso da La Spezia. Che fine ha fatto il 67enne? A denunciare la sua sparizione, come scrive CittadellaSpezia.com, è stata l’avvocato Federica Giorgi, amministratrice di sostegno del 67enne, sottoposto a procedura di amministrazione e a divieto di espatrio. L’uomo, stando ai sospetti emersi, sarebbe stato prelevato di forza dalla sua abitazione, caricato in auto e portato via. A farlo sarebbero stati la moglie ed un conoscente.

Secondo quanto emerso, Renato Ronzoni sarebbe stato imbarcato su un volo a Orio al Serio, diretto a Varsavia, in Polonia. Pare che già lo scorso gennaio il 67enne fosse stato condotto in Ucraina dalla compagna per un matrimonio, non riconosciuto poi nel nostro Paese proprio dopo l’istanza del suo avvocato ed amministratore di sostegno.

Renato Ronzoni, 67 scomparso da La Spezia: la denuncia dell’avvocato

Lo scorso mese Renato Ronzoni e la moglie avrebbe effettuato un nuovo viaggio verso l’Ucraina prima di tornare nella casa a La Spezia. Lo scorso 11 aprile, riferisce ancora il portale web locale, l’avvocato insieme ad un assistente sociale e ad un agente di polizia si erano recati presso l’abitazione del 67enne per dare esecuzione al provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e di un’altra donna ucraina. Entrambe avrebbero reagito in malo modo. Non solo: in quella circostanza l’uomo sarebbe apparso confuso.

Stando a quanto riferito poi dal fratello, il vicino di casa avrebbe visto una persona robusta insieme a due donne sfondare la porta di Renato Ronzoni con un calcio, portarlo fuori con la forza e con lui anche alcune borse. I Carabinieri avrebbero constatato l’ingresso forzato e nessuno all’interno dell’abitazione. Da qui la denuncia di scomparsa e l’accertamento dell’espatrio in aereo. Il 13 aprile scorso la Squadra Mobile avrebbe rintracciato cittadino la figlia della donna che avrebbe riferito le rassicurazioni della madre secondo la quale la coppia sarebbe tornata preso in Italia. Ma per l’avvocato, “Questa è molto più di una scomparsa, mi auguro che si riesca a rintracciarlo e a farlo rientrare in Italia il prima possibile”.











