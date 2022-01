Renato Sanches al Milan?/ Calciomercato, ecco chi potrebbe sostituire Kessie

CALCIOMERCATO NEWS: TRATTATIVA PER RENATO SANCHES AL MILAN

La finestra di calciomercato invernale si sta per concludere ma in orbita rossonera si parla molto del possibile approdo di Renato Sanches al Milan. Già accostato ai rossoneri qualche stagione fa, il centrocampista portoghese di proprietà del Lille, con cui si trova sotto contratto fino al giugno del 2023, secondo le indiscrezioni sarebbe stato individuato dai dirigenti del club lombardo come il possibile sostituto di Franck Kessie.

CALCIOMERCATO MILAN/ Rinnovo per Theo Hernandez ma addio a Kessie e Romagnoli

Rientrato dall’avventura in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, il rinnovo del contratto del mediano classe 1996, in scadenza a giugno del 2022 e quindi al termine della stagione attualmente in corso, appare ad oggi un miraggio. La richiesta di 8 e più milioni di euro all’anno formulata dal calciatore ed il suo entourage non può essere soddisfatta dal Milan che avrebbe anzi proposto un prolungamento al ribasso rispetto ai 6 milioni guadagnati ora.

Calciomercato Milan/ Per Botman se ne riparlerà in estate e con lui c'è Lang

CALCIOMERCATO NEWS: RENATO SANCHES AL MILAN PER KESSIE

Le chances di vedere Renato Sanches al Milan durante il calciomercato estivo sono decisamente buone. Gli interessi del ventiquattrenne in forze al Lilla sono gestiti dal procuratore Jorge Mendes con cui i dirigenti Massara e Maldini avrebbero già cominciato a discutere del possibile trasferimento a Milano. A nulla potrebbe dunque servire un ultimo tentativo rossonero di prolungare il contratto di Kessie.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Spunta il nome del baby Heffernan per la difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA