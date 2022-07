Renato Sanches al Milan?/ Calciomercato news: PSG più defilato, c’è accordo col Lille

Calciomercato news, accordo con il Lille per Renato Sanches al Milan

In questa finestra di calciomercato estivo non sembra essere ancora tramontata la pista che potrebbe portare Renato Sanches al Milan. Concluso il tormentone relativo all’acquisto di Charles De Ketelaere per la trequarti, ora i dirigenti rossoneri potranno tornare a lavorare per rinforzare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli per la stagione che sta per cominciare anche in altri ruoli e rimanendo a centrocampo servirebbe ancora un elemento in grado di sostituire Franck Kessie, il quale ha firmato a parametro zero con il Barcellona dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto col Milan.

Il nome più caldo per la mediana rossonera rimane quello di Renato Sanches, di proprietà del Lille con cui ha un contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica che sta ufficialmente per iniziare. Il ventiquattrenne portoghese, gestito dall’agente Jorge Mendes, ha finora spinto per il trasferimento al Paris Saint-Germain che aveva manifestato un certo interesse nei suoi confronti ma che ora potrebbe aver deciso di virare su altri profili.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Lille avrebbe raggiunto l’intesa economica per cedere Renato Sanches al Milan in questi mesi di calciomercato. Tuttavia rimane ancora da convincere l’ex Bayern Monaco che avrebbe preferito trasferirsi nella Capitale francese dove gli avrebbero anche potuto garantire uno stipendio più alto ripsetto a quello che potrebbe percepire in Lombardia. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per conoscere il futuro di Sanches.

