Le condizioni fisiche di Renato Vallanzasca, stanno peggiorando sempre di più. Vi avevamo già raccontato che l’ex boss della banda della Comasina, considerato uno dei criminali più feroci della storia del nostro Paese, già condannato a 4 ergastoli, fosse stato trasferito dal carcere alla Opsa, una casa di riposo di Padova.

Il 74enne ex criminale si è inserito bene, sottolinea il Corriere della Sera, non dando alcun problema, ma le sue condizioni restano molto complesse, soprattutto per via di un problema motorio legato alla malattia degenerativa di cui Renato Vallanzasca soffre. Ovviamente le forze dell’ordine non hanno sottovalutato l’ex bandito, visto che per il trasferimento nella casa di cura padovano si è deciso di mettere in atto delle misure di sicurezza, memori della famosa fuga del 1975, quando lo stesso boss era scappato dall’ospedale Bassi di Milano dopo aver preso l’epatite.

RENATO VALLANZASCA E’ GRAVEMENTE MALATO

In ogni caso i legali dello stesso rassicurano sul fatto che il 74enne non è più il pericolo boss di 50 anni fa, e soprattutto, è gravemente malato e ciò gli impedirebbe, anche volendo, di scappare. Da novembre è così iniziata una nuova fase della complicata vita di Renato Vallanzasca, che per 52 anni, fino appunto a quattro mesi fa, si era svegliato ogni mattina nella sua cella del carcere di Bollate, alle porte di Milano.

E’ stato trasferito a diversi chilometri di distanza, precisamente in quel di Rubano, visto che le sue condizioni fisiche erano diventate incompatibili con il regime carcerario, di conseguenza i suoi avvocati avevano chiesto e ottenuto il trasferimento in una struttura adatta per le persone che soffrono di Alzheimer e demenza, come appunto lo stesso Renato Vallanzasca.

RENATO VALLANZASCA, DIFFICILE POSSA TORNARE IN CARCERE

I suoi legali lo descrivono come una persona che non è più autonoma, e che non è più pericolosa dal punto di vista sociale proprio per via delle sue condizioni di salute, così come dimostrato anche dalla condotta degli ultimi anni. La richiesta era stata accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dato il suo ok per il trasferimento per un periodo di 24 mesi, di conseguenza l’ex bandito era stato trasferito in quel di Padova, per poi iniziare un percorso di fisioterapia per provare a migliorare i suoi problemi di deambulazione.

Fra un anno e tre mesi gli avvocati di Renato Vallanzasca chiederanno una ulteriore proroga, che se non accolta vedrà lo stesso boss tornare in carcere anche se l’ipotesi appare poco concreta visto che lo stesso criminale soffre di una malattia neurodegenerativa che non può migliorare nel tempo ma solo peggiorare. Nonostante il bell’aspetto Vallanzasca si è macchiato di omicidi, sequestri di persona e rapine a mano armata, venendo condannato per 295 anni di carcere.