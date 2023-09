Renato Zero, 070/ Il concerto celebrativo per i 70 anni di carriera: “La mia vita un viaggio straordinario

Renato Zero, il concerto 070 torna su Canale per raccontare “i migliori anni della nostra vita”

Renato Zero torna su Canale 5 con la replica del suo show “070” per celebrare i 70 anni di carriera. Due serate evento riproposte in prima serata sabato 2 e 9 settembre su Canale 5 per raccontare la straordinaria favola di uno degli artisti di maggior successo della storia della musica italiana. Una carriera meravigliosa costellata di successi e di canzoni senza tempo che hanno emozionato diverse generazioni trasformando Renato in un divo della musica leggera italiano. 070 è uno show senza precedenti che ha visto il cantautore romano tornare dal vivo con sei concerti sold out nella magica cornice del Circo Massimo di Roma. “Ho dovuto prendere delle ripetizioni, perché non mi ricordavo più come si facesse” – ha raccontato Zero dalle pagine de La Stampa precisano – “Piano piano, ho ripreso dimestichezza con il palcoscenico, con i camerini, e ho ripreso a fare le scale musicali, fondamentali per abituare la voce ad estendersi e a dare prova del talento”.

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, anche per via di due anni di pandemia, Renato Zero ha celebrato 70 anni di carriera. 44 album registrati e più di 50 milioni di dischi e più di 500 canzoni. Un palmares che lo rendono uno degli artisti più amati della musica italiana capace di conquistare la prima posizione della classifica dei dischi più venduti in sei decenni differenti.

Renato Zero, il concerto 070: la celebrazione di canzoni senza tempo

Il concerto 070 di Renato Zero è un appuntamento da non perdere non solo per i sorcini o zerofolli, ma per tutti gli appassionati di musica italiana. Il cantautore romano dal debutto negli anni ’70 con “No! Mamma no!” ha poi raggiunto il grandissimo successo con brani senza tempo che hanno segnato la storia della musica italiana. Da Invenzioni, Trapezio, Zerofobia e Zerolandia fino alle recenti I migliori anni della nostra vita, Cercami e classici senza tempo come Amico, Mi Vendo, Il carrozzone, Spiagge, Il cielo e tante altre.

Raffinato e sopra le righe, Renato Zero è un artista senza tempo capace di anticipare mode e tendenza e di trasformare se stesso come nessuno mai ha fatto prima. La più grande trasgressione per lui risiede nella spiritualità come ha rivelato negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin: “La più bella trasgressione che il Padre Eterno possa averci offerto”. Infine parlando dei suoi show e concerti ha confessato: “Da me ci si aspetta qualunque cosa, ma bisogna vedere il film per essere soddisfatti. Quando si va in scena, faccio in modo che ci sia un po’ di Proietti, un po’ di Raffaella, amici che hanno reso la mia vita un viaggio straordinario”.











