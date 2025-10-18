Chi è Renato Zero, cantante in grado di vendere più di 45 milioni di dischi nel corso della sua straordinaria carriera. Da bambino...

Nella storia della musica italiana, il nome di Renato Zero è uno di quelli impressi in maniera indelebile, con la penna non cancellabile. Renato, infatti, ha scritto la storia della canzone italiana. A lungo personaggio trasgressivo, spesso sopra le righe, ma in grado di restituire nei suoi brani una verità nuda e cruda, senza filtri, Renato Zero ha venduto nel corso della sua carriera più di 45 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando conosciuto ben presto anche al di fuori dei confini nazionali. Una carriera che dunque ha regalato a Renato brani iconici e successi inarrivabili che lo hanno incoronato tra i re della musica.

Eppure, per sua stessa ammissione, nel 1981 Renato Zero ha pensato di smettere. È successo quando durante un concerto al Castello Sforzesco di Milano: una sua fan cadde a terra, morì e la colpa, dai titoli dei giornali, fu attribuita proprio all’arista, che ha raccontato più avanti come non fu assolutamente una sua responsabilità la morte di quella povera ragazza. Il posto, infatti, permetteva l’accesso di appena 3 mila persone ma il Castello, quella sera, ne conteneva cinque volte tanto. “Fu facile infierire contro uno come me, che parlava troppo, che nei concerti metteva a nudo la realtà del Paese, che nelle canzoni puntava il dito” ha affermato proprio Renato Zero parlandone a “Tv Sorrisi e Canzoni”. In quel momento il cantante ha messo in discussione la sua carriera intera, pensando di smettere.

Renato Zero, chi è: “Non mi sento un cantante”

Oggi Renato Zero, nonostante il successo straordinario avuto, non si definisce un cantante. “È un termine pittoresco che mi riporta a molto altro, ma lontano da ciò che sono” ha spiegato l’artista. La vita di Renato Zero, a proposito di favole, non è stata sempre facile. Il cantante ha dovuto infatti fare i conti da bambino con una grave sofferenza a causa di una malattia che lo ha colpito in tenera età. L’artista ha raccontato di essere nato “con una piccola deficienza” del sangue che non gli permetteva di crescere in maniera adeguata. Solamente le cure e le trasfusioni gli hanno permesso, più avanti, di avere una vita normale.