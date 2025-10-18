Tutto su Renato Zero e la sua vita privata: dal legame con Lucy Morante al figlio Roberto fino a tutti i suoi amori.

Renato Zero non ha bisogno di presentazioni essendo uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Istrionico, creativo, con un talento immenso che gli ha permesso di sperimentare vari stili musicali, ha scritto pagine importanti della musica riuscendo sempre a proteggere la propria vita privata. Discreto e riservato, Renato Fiacchini, nato e cresciuto a Roma, ha mosso i primi passi proprio nella capitale riuscendo a raggiungere il successo dopo un periodo importante di gavetta. Tante le canzoni che hanno fatto da colonna sonora a diverse generazioni come I migliori anni della nostra vita, Cercami e Triangolo.

Renato Zero ha sempre scatenato molta curiosità per la sua vita privata. I suoi look eccentrici, il trucco che ha sfoggiato all’inizio della sua carriera hanno scatenato voci su una presunta omosessualità di cui, però, l’artista non ha mai parlato se non in un’intervista, rilasciata qualche tempo fa a Domenica In, in cui dichiarò di aver sfruttato quelle voci per non svolgere il servizio di leva. Da sempre molto discreto, l’artista ha sempre evitato di parlare della propria sfera privata anche se, a Diva e Donna, dichiarò che, qualora dovesse arrivare un uomo nella sua vita in grado di fargli provare dei sentimenti, non ci sarebbe nulla di mala a vivere quell’emozione.

Renato Zero: gli amori del passato, il legame speciale con il figlio Roberto e le nipotine

Nella vita di ogni artista, l’amore occupa sempre un posto importante e così è stato anche nella vita di Renato Zero che ha spesso parlato del sentimento più forte che possa provare una persona in alcune delle sue canzoni più belle. L’amore, per Renato Zero, non riguarda solo quello per una donna o un uomo, ma per la vita, per un figlio e le nipotine. In passato, ad esempio, ha vissuto un amore speciale per Lucy Morante, conosciuta negli anni Settanta quando entrambi speravano di trovare un posto nel mondo della musica. All’epoca, il legame tra i due era davvero forte al punto che lei era solita vendere i suoi dischi al termine dei concerti come ha raccontato lo stesso Renato al Corriere della sera. Ad oggi, non ci sono notizie se nella vita dell’artista ci sia un altro amore.

Nel cuore di Renato Zero, poi, occupa un posto importante il figlio Roberto, adottato nel 2003. Tutto avvenne quando entrambi erano già adulti. Diversamente da ciò che in tanti credono, Roberto arriva nella vita di Zero quando è già un uomo di 30 anni, con una sua identità e un passato segnato dalla perdita di entrambi i genitori. Incontrare Renato Zero ha dato una svolta alla sua vita al punto da scegliere di essere adottato da lui. Tra i due si è creato un legame davvero speciale e di recente, Roberto ha reso il padre nonno di Ada e Virginia.